В Instagram обсуждают особенности торгового сервиса на станции в Сай-Утесе

Кадр видео
В ролике, опубликованном в известном паблике Instagram, видно, как граждане торгуют напитками и едой с земли, расстелив картон.
- Это Казахстан, а именно Мангистауская область, станция Сай-Утес. Да-да, мы обязательно войдём в 30-ку самых развитых стран мира!, - написал под видео автор ролика.
Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное зрелище.
- Не беспокойтесь! Это программа такая: «Рухани жангыру». Пару километров от Астаны и всё... люди живут, как аборигены в пустыне, - написал один из недовольных.
- В 30-ку развитых стран лишь войдут два города нашей страны - Астана и Алматы, куда идут все «бабки». Сначала я думал, это Африка, но потом прочитал - это Казахстан. Люди, это же экзотика для туристов, - пишут другие.
Большинство комментариев оказались негативными.
- Жалко людей! Выживают как могут! А ведь честным трудом. Печально видеть, когда взрослые люди вот так вот сидят и продают, что могут, и в городах такая тема есть. Была бы у них достойная работа - никто бы не тратил время своё на такую самозанятость, - пишет один из пользователей Instagram.
- Это Казахстан, а именно Мангистауская область, станция Сай-Утес. Да-да, мы обязательно войдём в 30-ку самых развитых стран мира!, - написал под видео автор ролика.
Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное зрелище.
- Не беспокойтесь! Это программа такая: «Рухани жангыру». Пару километров от Астаны и всё... люди живут, как аборигены в пустыне, - написал один из недовольных.
- В 30-ку развитых стран лишь войдут два города нашей страны - Астана и Алматы, куда идут все «бабки». Сначала я думал, это Африка, но потом прочитал - это Казахстан. Люди, это же экзотика для туристов, - пишут другие.
Большинство комментариев оказались негативными.
- Жалко людей! Выживают как могут! А ведь честным трудом. Печально видеть, когда взрослые люди вот так вот сидят и продают, что могут, и в городах такая тема есть. Была бы у них достойная работа - никто бы не тратил время своё на такую самозанятость, - пишет один из пользователей Instagram.