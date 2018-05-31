В Instagram обсуждают особенности торгового сервиса на станции в Сай-Утесе

Публикация от © ZTB.KZ 2018 (@ztb_video) 30 Май 2018 в 4:07 PDT

В ролике, опубликованном в известном паблике Instagram, видно, как граждане торгуют напитками и едой с земли, расстелив картон.- Это Казахстан, а именно Мангистауская область, станция Сай-Утес. Да-да, мы обязательно войдём в 30-ку самых развитых стран мира!, - написал под видео автор ролика.Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное зрелище.- Не беспокойтесь! Это программа такая: «Рухани жангыру». Пару километров от Астаны и всё... люди живут, как аборигены в пустыне, - написал один из недовольных.- В 30-ку развитых стран лишь войдут два города нашей страны - Астана и Алматы, куда идут все «бабки». Сначала я думал, это Африка, но потом прочитал - это Казахстан. Люди, это же экзотика для туристов, - пишут другие.Большинство комментариев оказались негативными.- Жалко людей! Выживают как могут! А ведь честным трудом. Печально видеть, когда взрослые люди вот так вот сидят и продают, что могут, и в городах такая тема есть. Была бы у них достойная работа - никто бы не тратил время своё на такую самозанятость, - пишет один из пользователей Instagram.