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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 1250

В Instagram обсуждают особенности торгового сервиса на станции в Сай-Утесе

В социальных сетях обсуждается видеоролик, на котором видно, как жители села торгуют напитками с земли.

Кадр видео
В ролике, опубликованном в известном паблике Instagram, видно, как граждане торгуют напитками и едой с земли, расстелив картон.



- Это Казахстан, а именно Мангистауская область, станция Сай-Утес. Да-да, мы обязательно войдём в 30-ку самых развитых стран мира!, - написал под видео автор ролика.

Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное зрелище.

- Не беспокойтесь! Это программа такая: «Рухани жангыру». Пару километров от Астаны и всё... люди живут, как аборигены в пустыне, - написал один из недовольных.

- В 30-ку развитых стран лишь войдут два города нашей страны - Астана и Алматы, куда идут все «бабки». Сначала я думал, это Африка, но потом прочитал - это Казахстан. Люди, это же экзотика для туристов, - пишут другие.

Большинство комментариев оказались негативными.

- Жалко людей! Выживают как могут! А ведь честным трудом. Печально видеть, когда взрослые люди вот так вот сидят и продают, что могут, и в городах такая тема есть. Была бы у них достойная работа - никто бы не тратил время своё на такую самозанятость, - пишет один из пользователей Instagram.


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Комментарии ( 7 )

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  • Ирон
  • кукла
 Морской (Посетители) Сегодня, 10:47
Я уважаю таких людей (сидящих на земле,торгующих в жару) больше,чем чинарей в дорогих костюмах,пахнущих дорогим парфюмом и на хороших машинах.Это не их вина,это их(наша) беда...
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 10:40
Как будто раньше некто не знал.всегда там это было .приехал состав и люди идут продавать. Дорого канешно но что делать .и такое видел на станции Бенеу мало правда.так что это не новость конечно если вы на поездах ездили
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 10:21
За Астаной есть знаменитая станция Макинка, там аккуратные 50 бабушек в ряд продают свежую домашнюю еду и у них почти все скупают.

у станции стратегическое расположение, через сутки после Алматы все продукты портятся, а у них все качественное и вкусное.

Торгуют они там 20 лет, тихо, без зазывал, строго в ряд, это настоящий бизнес со ставкой на качество
 
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  • Abik
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:16
Спасибо нашему Акимату Мангистауской области!
 
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RTT (Посетители) Сегодня, 10:03
Али талай белестерди багындыратын сияктымызгой осы темппен кала бересек. chih
 
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  • Mestnyi
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 10:01
Цитата: Mestnyi
местные чинуши замазывают новым
асфальтом глаза, гостям из столицы....

Зла не хватает, в рабочий день перекрыли главную дорогу. Ни выехать , ни заехать в мкр. Бардак в городе. Хаос. Не могли на выходные дни перенести дорожные работы. devil
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:49
Саммит прикаспийских государств надо провести в Сай-Утесе.

Ну а тем временем, местные чинуши замазывают новым асфальтом глаза, гостям из столицы....
Реально людей жалко...
 
 

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