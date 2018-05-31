Осадки в первый день лета обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 1 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет облачно. Возможны осадки. Днём воздух прогреется до +21°С, ночью до +18°С. Ветер 6-8 м/с.
В субботу, 2 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +20°С, ночью +14°С. Ветер 6-9 м/с.
В воскресенье, 3 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Воздух прогреется до +19°С. Ветер 2-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, 1 июня в Актау будет пасмурно. Ожидается дождь. Температура воздуха составит +23°С днём, ночью +18°С. Ветер 9-13 м/с.
В субботу, 2 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +20°С, ночью +15°С. Ветер 11-14 м/с.
В воскресенье, 3 июня, в Актау ожидается повышение температуры воздуха до +21°С днем, ночью до +20°С. Ветер 7-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 2 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +20°С, ночью +14°С. Ветер 6-9 м/с.
В воскресенье, 3 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Воздух прогреется до +19°С. Ветер 2-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, 1 июня в Актау будет пасмурно. Ожидается дождь. Температура воздуха составит +23°С днём, ночью +18°С. Ветер 9-13 м/с.
В субботу, 2 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +20°С, ночью +15°С. Ветер 11-14 м/с.
В воскресенье, 3 июня, в Актау ожидается повышение температуры воздуха до +21°С днем, ночью до +20°С. Ветер 7-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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