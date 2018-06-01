В Актау летом будут работать девять пришкольных и три загородных детских лагеря

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Охватить летним отдыхом в Актау планируют 2280 учащихся. На их содержание из местного бюджета выделено 66 миллионов 694 тысячи тенге.
Детские пришкольные лагеря будут работать:
- в школе №3. Детский лагерь «Қуаныш» за два потока планирует принять 180 учащихся;
- в школе №8. В лагере «Акмаржан» смогут в два потока отдохнуть 180 детей;
- в школе №10. Лагерь «Ботақан» планирует принять 840 детей за два потока;
- в школе №12. В лагере «Самал» смогут отдохнуть 180 детей за два потока;
- в школе №15. Лагерь «Жалын» планирует принять 180 детей за два потока;
- в школе №16. Лагерь «Кызғалдақ» примет 180 детей за два потока;
- в школе №21. Лагерь «Күншуақ» планирует принять 180 детей за два потока;
- в школе №22. Лагерь «Акжелкен» за два потока примет 180 детей;
- в школе №28. Лагерь «Балдаурен» примет 180 детей за два потока.
- В прошлом году в пришкольных лагерях отдохнули 1980 детей, в этом году мы планируем охватить отдыхом 2280 учащихся. Запланированы осмотры вышеназванных объектов сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям в целях контроля безопасности. Пришкольные лагеря откроют двери после 15 июня, когда в школах завершатся выпускные экзамены, - рассказала Светлана Тулебаева.
Детский лагерь в школе №10 планирует начать работу 1 июня. Одна группа в лагере будет платной - стоимость посещения составит около 30 тысяч тенге. Остальные детские оздоровительные пришкольные лагеря, как сообщили в отделе образования, являются бесплатными. Преимущественно здесь смогут отдохнуть дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также отличники учебы.
- Если родители хотят отдать ребенка в пришкольный лагерь, они могут обращаться в любую из указанных школ. Там им расскажут о необходимом пакете документов. Члены малообеспеченных, многодетных семей и отличники учебы могут обратиться в школу или подать заявление на получение путевки в лагерь через ЦОН, - рассказала Светлана Тулебаева.
Летом в Актау будут работать три загородных лагеря: «Фламинго», в котором за четыре потока смогут отдохнуть 1600 детей; «Алау», в котором смогут отдохнуть 1040 детей работников АО «Мангистаумунайгаз»; и «Балдаурен», в котором за четыре потока смогут отдохнуть 500 детей от областного центра одаренных детей, в том числе 55 детей-сирот и из малообеспеченных семей.
- Примерная стоимость путевок в загородные лагеря составит от 50 до 55 тысяч тенге. Это платные лагеря, поэтому родители сами оплачивают путевки. За исключением 55 детей-сирот и из малообеспеченных семей, которых отправляют в лагерь за счет средств местного бюджета, - рассказала Светлана Тулебаева.
В 25 школах города, как сообщили в отделе образования, будут работать летние спортивные кружки, которые 2500 детей смогут посещать бесплатно.
- В школе №23 будет работать IT-класс, где дети смогут заниматься программированием и робототехникой. В других областях Казахстана, которые определят посредством конкурса, отдохнут 110 детей: это победители олимпиад, отличники учебы. Кроме того, 10 человек будут отдыхать в Астане, а 57 детей поедут в загородные лагеря за счет спонсоров, - рассказала Светлана Тулебаева.
Список дворовых клубов Актау можно посмотреть здесь.
Детские пришкольные лагеря будут работать:
- в школе №3. Детский лагерь «Қуаныш» за два потока планирует принять 180 учащихся;
- в школе №8. В лагере «Акмаржан» смогут в два потока отдохнуть 180 детей;
- в школе №10. Лагерь «Ботақан» планирует принять 840 детей за два потока;
- в школе №12. В лагере «Самал» смогут отдохнуть 180 детей за два потока;
- в школе №15. Лагерь «Жалын» планирует принять 180 детей за два потока;
- в школе №16. Лагерь «Кызғалдақ» примет 180 детей за два потока;
- в школе №21. Лагерь «Күншуақ» планирует принять 180 детей за два потока;
- в школе №22. Лагерь «Акжелкен» за два потока примет 180 детей;
- в школе №28. Лагерь «Балдаурен» примет 180 детей за два потока.
- В прошлом году в пришкольных лагерях отдохнули 1980 детей, в этом году мы планируем охватить отдыхом 2280 учащихся. Запланированы осмотры вышеназванных объектов сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям в целях контроля безопасности. Пришкольные лагеря откроют двери после 15 июня, когда в школах завершатся выпускные экзамены, - рассказала Светлана Тулебаева.
Детский лагерь в школе №10 планирует начать работу 1 июня. Одна группа в лагере будет платной - стоимость посещения составит около 30 тысяч тенге. Остальные детские оздоровительные пришкольные лагеря, как сообщили в отделе образования, являются бесплатными. Преимущественно здесь смогут отдохнуть дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также отличники учебы.
- Если родители хотят отдать ребенка в пришкольный лагерь, они могут обращаться в любую из указанных школ. Там им расскажут о необходимом пакете документов. Члены малообеспеченных, многодетных семей и отличники учебы могут обратиться в школу или подать заявление на получение путевки в лагерь через ЦОН, - рассказала Светлана Тулебаева.
Летом в Актау будут работать три загородных лагеря: «Фламинго», в котором за четыре потока смогут отдохнуть 1600 детей; «Алау», в котором смогут отдохнуть 1040 детей работников АО «Мангистаумунайгаз»; и «Балдаурен», в котором за четыре потока смогут отдохнуть 500 детей от областного центра одаренных детей, в том числе 55 детей-сирот и из малообеспеченных семей.
- Примерная стоимость путевок в загородные лагеря составит от 50 до 55 тысяч тенге. Это платные лагеря, поэтому родители сами оплачивают путевки. За исключением 55 детей-сирот и из малообеспеченных семей, которых отправляют в лагерь за счет средств местного бюджета, - рассказала Светлана Тулебаева.
В 25 школах города, как сообщили в отделе образования, будут работать летние спортивные кружки, которые 2500 детей смогут посещать бесплатно.
- В школе №23 будет работать IT-класс, где дети смогут заниматься программированием и робототехникой. В других областях Казахстана, которые определят посредством конкурса, отдохнут 110 детей: это победители олимпиад, отличники учебы. Кроме того, 10 человек будут отдыхать в Астане, а 57 детей поедут в загородные лагеря за счет спонсоров, - рассказала Светлана Тулебаева.
Список дворовых клубов Актау можно посмотреть здесь.
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