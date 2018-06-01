«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Июня
+24...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.35 KZT
  • €1 = 385.34 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:52

Просмотров: 189

В Актау летом будут работать девять пришкольных и три загородных детских лагеря

О работе детских оздоровительных лагерей рассказала Светлана Тулебаева, руководитель Актауского городского отдела образования.

Иллюстративное фото
Охватить летним отдыхом в Актау планируют 2280 учащихся. На их содержание из местного бюджета выделено 66 миллионов 694 тысячи тенге.

Детские пришкольные лагеря будут работать:

- в школе №3. Детский лагерь «Қуаныш» за два потока планирует принять 180 учащихся;
- в школе №8. В лагере «Акмаржан» смогут в два потока отдохнуть 180 детей;
- в школе №10. Лагерь «Ботақан» планирует принять 840 детей за два потока;
- в школе №12. В лагере «Самал» смогут отдохнуть 180 детей за два потока;
- в школе №15. Лагерь «Жалын» планирует принять 180 детей за два потока;
- в школе №16. Лагерь «Кызғалдақ» примет 180 детей за два потока;
- в школе №21. Лагерь «Күншуақ» планирует принять 180 детей за два потока;
- в школе №22. Лагерь «Акжелкен» за два потока примет 180 детей;
- в школе №28. Лагерь «Балдаурен» примет 180 детей за два потока.

- В прошлом году в пришкольных лагерях отдохнули 1980 детей, в этом году мы планируем охватить отдыхом 2280 учащихся. Запланированы осмотры вышеназванных объектов сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям в целях контроля безопасности. Пришкольные лагеря откроют двери после 15 июня, когда в школах завершатся выпускные экзамены, - рассказала Светлана Тулебаева.

Детский лагерь в школе №10 планирует начать работу 1 июня. Одна группа в лагере будет платной - стоимость посещения составит около 30 тысяч тенге. Остальные детские оздоровительные пришкольные лагеря, как сообщили в отделе образования, являются бесплатными. Преимущественно здесь смогут отдохнуть дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также отличники учебы.

- Если родители хотят отдать ребенка в пришкольный лагерь, они могут обращаться в любую из указанных школ. Там им расскажут о необходимом пакете документов. Члены малообеспеченных, многодетных семей и отличники учебы могут обратиться в школу или подать заявление на получение путевки в лагерь через ЦОН, - рассказала Светлана Тулебаева.

Летом в Актау будут работать три загородных лагеря: «Фламинго», в котором за четыре потока смогут отдохнуть 1600 детей; «Алау», в котором смогут отдохнуть 1040 детей работников АО «Мангистаумунайгаз»; и «Балдаурен», в котором за четыре потока смогут отдохнуть 500 детей от областного центра одаренных детей, в том числе 55 детей-сирот и из малообеспеченных семей.

- Примерная стоимость путевок в загородные лагеря составит от 50 до 55 тысяч тенге. Это платные лагеря, поэтому родители сами оплачивают путевки. За исключением 55 детей-сирот и из малообеспеченных семей, которых отправляют в лагерь за счет средств местного бюджета, - рассказала Светлана Тулебаева.

В 25 школах города, как сообщили в отделе образования, будут работать летние спортивные кружки, которые 2500 детей смогут посещать бесплатно.

- В школе №23 будет работать IT-класс, где дети смогут заниматься программированием и робототехникой. В других областях Казахстана, которые определят посредством конкурса, отдохнут 110 детей: это победители олимпиад, отличники учебы. Кроме того, 10 человек будут отдыхать в Астане, а 57 детей поедут в загородные лагеря за счет спонсоров, - рассказала Светлана Тулебаева.

Список дворовых клубов Актау можно посмотреть здесь.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика