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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:37

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С начала года с острой кишечной инфекцией госпитализированы 182 жителя Мангистау

Большая часть пострадавших - 84 человека - обращались в медицинские учреждения после употребления домашней пищи. Об этом рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта 35.rodina.news
Признаки кишечной инфекции у пациентов проявлялись, по словам Баян Сатканбаевой, чаще всего после употребления мяса, немытых овощей и фруктов, молочных продуктов и несоблюдения правил личной гигиены.

При приготовлении пищи специалисты советуют соблюдать следующие правила:

- перед приготовлением пищи необходимо тщательно вымыть руки с мылом, одежда должна быть чистая;

- тщательно мыть разделочные доски, ножи;

- для разделки сырой и готовой продукции использовать разный инвентарь;

- в холодильнике необходимо соблюдать чистоту, не хранить рядом с сырыми продуктами готовые к употреблению изделия, например: сырое мясо с готовыми колбасными изделиями, молочными продуктами, овощами, фруктами, салатами;

- необходимо тщательно очищать и промывать мясо, овощи и фрукты перед приготовлением пищи;

- изделия из рубленого мяса, рыбы необходимо качественно прожаривать, мясо и птицу проварить до готовности, которую определяют по отсутствию красного, розового цвета на изломе бедренной кости птицы, внутри куска отварного мяса или внутри изделия из рубленого мяса;

- в качестве заправки для супов и вторых блюд категорически запрещается использовать сметану, приобретенную у уличных торговцев, так как сметана ими чаще всего изготавливается из непастеризованного молока.

Необходимо помнить, что все скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильнике при температуре от +4 до +6 °С не более установленных сроков хранения:

- Изделия из рубленого мяса (котлеты, бифштексы), студни мясные, паштеты из мяса - не более шести часов;

- отварное мясо, птица, субпродукты для первых и вторых блюд хранят в этом же бульоне при температуре +75 °С – не более одного часа;

- салаты, винегреты в незаправленном виде – не более шести часов.

- С начала 2018 года 14 человек заболели после употребления еды, купленной на рынках и в частных точках (пирожки, самса, пирожные). Как правило, это продукты сомнительного качества, часто с истекшими сроками годности. Реализуются без документов, подтверждающих их качество, а также лицами без медицинского осмотра. Нередко не соблюдаются условия и температурный режим реализации, - отметила Баян Сатканбаева.


Общие симптомы кишечных инфекций:

С момента заражения и до появления первых симптомов проходит обычно от шести до 24 часов. К основным симптомам относятся: повышенная температура, бледность кожи, головокружение и слабость, боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

При появлении первых признаков кишечных расстройств, как отметила Баян Сатканбаева, следует немедленно обратиться к врачу.


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