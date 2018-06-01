С начала года с острой кишечной инфекцией госпитализированы 182 жителя Мангистау

- С начала 2018 года 14 человек заболели после употребления еды, купленной на рынках и в частных точках (пирожки, самса, пирожные). Как правило, это продукты сомнительного качества, часто с истекшими сроками годности. Реализуются без документов, подтверждающих их качество, а также лицами без медицинского осмотра. Нередко не соблюдаются условия и температурный режим реализации, - отметила Баян Сатканбаева.

Признаки кишечной инфекции у пациентов проявлялись, по словам Баян Сатканбаевой, чаще всего после употребления мяса, немытых овощей и фруктов, молочных продуктов и несоблюдения правил личной гигиены.- перед приготовлением пищи необходимо тщательно вымыть руки с мылом, одежда должна быть чистая;- тщательно мыть разделочные доски, ножи;- для разделки сырой и готовой продукции использовать разный инвентарь;- в холодильнике необходимо соблюдать чистоту, не хранить рядом с сырыми продуктами готовые к употреблению изделия, например: сырое мясо с готовыми колбасными изделиями, молочными продуктами, овощами, фруктами, салатами;- необходимо тщательно очищать и промывать мясо, овощи и фрукты перед приготовлением пищи;- изделия из рубленого мяса, рыбы необходимо качественно прожаривать, мясо и птицу проварить до готовности, которую определяют по отсутствию красного, розового цвета на изломе бедренной кости птицы, внутри куска отварного мяса или внутри изделия из рубленого мяса;- в качестве заправки для супов и вторых блюд категорически запрещается использовать сметану, приобретенную у уличных торговцев, так как сметана ими чаще всего изготавливается из непастеризованного молока.Необходимо помнить, что все скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильнике при температуре от +4 до +6 °С не более установленных сроков хранения:- Изделия из рубленого мяса (котлеты, бифштексы), студни мясные, паштеты из мяса - не более шести часов;- отварное мясо, птица, субпродукты для первых и вторых блюд хранят в этом же бульоне при температуре +75 °С – не более одного часа;- салаты, винегреты в незаправленном виде – не более шести часов.С момента заражения и до появления первых симптомов проходит обычно от шести до 24 часов. К основным симптомам относятся: повышенная температура, бледность кожи, головокружение и слабость, боли в животе, тошнота, рвота, диарея.При появлении первых признаков кишечных расстройств, как отметила Баян Сатканбаева, следует немедленно обратиться к врачу.