Программа праздничных мероприятий в День защиты детей в Актау

Фото из архива Lada.kz
Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, пройдет 1 июня в 10:00 в КДК имени Абая.
Шоу-программа для детей с особенными потребностями пройдет 1 июня в 15:00 в КДК имени Абая.
В областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина 1 июня в 11:00 пройдет бесплатный показ детского спектакля «Бременские музыканты».
В парке «Акбота» 1 июня с 13:00 до 18:00 для детей предусмотрены скидки до 50% (батут и другие аттракционы). Скидки действуют для детей в возрасте до 14 лет.
Детский развлекательный центр Kinderland приглашает отметить День защиты детей. Для детей действует скидка 20% на все развлечения.
В 18:00 в центре пройдет шоу-программа с играми и конкурсами. Вход на шоу-программу бесплатный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», третий этаж.
Зажигательная шоу-программа ребят ждет и в семейном развлекательном центре «Атлантида», расположенном на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Начало в 18:00. Вход бесплатный.
Развлекательная программа в Baiterek Park, расположенном в ТЦ «Байтерек» в 27 микрорайоне Актау, начнется в 14:00. Вход свободный.
В 16:00 администрация санатория «Шагала», расположенного в 1 микрорайоне Актау, приглашает детей бесплатно провести время у бассейна.
Кафе Don Limon Resto café с 11:30 до 13:00 приглашает детей на шоу-программу с участием веселых героев. Адрес: 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома)
База отдыха Tree of Life 1 июня приглашает детей на концерт и водные аттракционы.
В дворце спорта «Мангистау Арена», расположенном в 33 микрорайоне Актау, стартует чемпионат Казахстана по джиу-джитсу. Начало в 10:00. За победу будут бороться 200 файтеров из 12 областей Казахстана. Соревнования продолжатся 2 июня.
Шоу-программа для детей с особенными потребностями пройдет 1 июня в 15:00 в КДК имени Абая.
В областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина 1 июня в 11:00 пройдет бесплатный показ детского спектакля «Бременские музыканты».
В парке «Акбота» 1 июня с 13:00 до 18:00 для детей предусмотрены скидки до 50% (батут и другие аттракционы). Скидки действуют для детей в возрасте до 14 лет.
Детский развлекательный центр Kinderland приглашает отметить День защиты детей. Для детей действует скидка 20% на все развлечения.
В 18:00 в центре пройдет шоу-программа с играми и конкурсами. Вход на шоу-программу бесплатный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», третий этаж.
Зажигательная шоу-программа ребят ждет и в семейном развлекательном центре «Атлантида», расположенном на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Начало в 18:00. Вход бесплатный.
Развлекательная программа в Baiterek Park, расположенном в ТЦ «Байтерек» в 27 микрорайоне Актау, начнется в 14:00. Вход свободный.
В 16:00 администрация санатория «Шагала», расположенного в 1 микрорайоне Актау, приглашает детей бесплатно провести время у бассейна.
Кафе Don Limon Resto café с 11:30 до 13:00 приглашает детей на шоу-программу с участием веселых героев. Адрес: 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома)
База отдыха Tree of Life 1 июня приглашает детей на концерт и водные аттракционы.
В дворце спорта «Мангистау Арена», расположенном в 33 микрорайоне Актау, стартует чемпионат Казахстана по джиу-джитсу. Начало в 10:00. За победу будут бороться 200 файтеров из 12 областей Казахстана. Соревнования продолжатся 2 июня.
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