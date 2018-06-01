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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 320

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 2 и 3 июня.

Фото из архива Lada.kz
Театр
Спектакль «Фариза мен Мукагали»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина в воскресенье, 3 июня, пройдет показ детского спектакля «ФАРИЗА МЕН МҰҚАҒАЛИ». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.


Экскурсии
Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отель Caspian Riviera Grand Palace приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Открыта запись на субботу, 2 июня, в 16:00. Телефон для записи: 424-027, 8 701 28 16 837. Вход платный.

«Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится в воскресенье, 3 июня. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Выставка экзотических животных «Живая радуга»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». В торговом центре «Астана» на втором этаже орудуют разбойники: енот Ракета, обезьянки Боня, Лео и многие другие. С нашими питомцами могут играть и фотографироваться даже маленькие дети. Цена билета: взрослый – 1200 тенге, детям и пенсионерам - 1000 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Фото с ручным питомцем - от 500 тенге. Регламент работы: ежедневно с 12:00 до 21:00. Телефоны для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.

Детские мастер-классы
Мастер-класс в кафе Don Limon Resto café


Как провести ближайшие выходные в Актау


Кафе Don Limon Resto café приглашает 2 июня детей на мастер-класс «Весёлые поделки из бумаги». Начало в 11:00. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 90 01. 

Мастер-класс «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Вход платный. Запись по телефону: 8 777 120 8812.

Мастер-класс по лепке «Shopkins»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В эту субботу, 2 июня, пройдет мастер-класс по лепке Shopkins. Стоимость — 1000 тенге. Запись по телефону: 8 707 2008550.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Праздник в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье, 3 июня, приглашает детей на праздничную программу «Оранжевое настроение». Детей ждут игры, танцы, музыка, призы и много интересного. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход бесплатный.

«Праздник-проказник»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Этнокультурное объединение «Алан» 2 июня приглашает всех на детский «Праздник-проказник». Детей ждут гонки на самокатах, модные танцы, веселые соревнования. Для вас будут работать аниматоры шоу Юлии Колегановой. Начало в 18:00. Место проведения: 14 микрорайон, на набережной, напротив торгового центра «Астана».

Квесты
Квест «Оно»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Представьте, что вы оказываетесь запертыми в игровом пространстве, и вам необходимо выбраться из него за 60 минут! У вас в арсенале только логика, гибкий ум и здравый смысл против задач, головоломок и тайн, предусмотренных сценарием. Квест - это командная работа, поэтому без помощи друзей тут не обойтись. Все задачи решаются без помощи силы, нужно только логическое мышление. График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 22.00 (бронирование игр). По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Красный воробей»


Как провести ближайшие выходные в Актау


После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев - секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, со своей собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог. В том числе американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.

«Псы под прикрытием»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Серьезному детективу придется объединиться в работе с необычным напарником – не замолкающим ни на минуту псом Максом. Вместе им предстоит отправиться в Лас-Вегас, где под вывеской престижной выставки собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных, чтобы вывести контрабандистов на чистую воду.

«Два хвоста»


Как провести ближайшие выходные в Актау


История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику!

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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