Участок новой дороги открыли в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Данный участок позволит разгрузить верхнюю зону города. Вдоль дороги протяженностью 2 286 метров, как сообщили в ведомстве, высажено 500 деревьев, на 70 столбах установлены светодиодные лампы. Ремонт второй части участка компания планирует завершить в конце июля. Ремонтом данной дороги занимается ТОО «Караой Курылыс».
- Сейчас в Актау зарегистрировано около 87 тысяч транспортных средств. Стоит отметить, что город рассчитан всего на 38 тысяч автомобилей. В старых районах города нет возможности для расширения автодорог. Поэтому при строительстве новых дорог был учтен вопрос потока машин. Сегодня город растет в северо-западном направлении. Новые шестиполосные дороги позволят снять дорожную нагрузку. В связи с необходимостью полным ходом идет развитие инфраструктуры в этих районах. Новая автодорога «Хаб-19» тому доказательство, - рассказали в пресс-службе акима области.
Напомним, новая дорога соединит 16 микрорайон Актау и новую часть города. Стоимость проекта составила 1 миллиард 187 миллионов тенге.
- Сейчас в Актау зарегистрировано около 87 тысяч транспортных средств. Стоит отметить, что город рассчитан всего на 38 тысяч автомобилей. В старых районах города нет возможности для расширения автодорог. Поэтому при строительстве новых дорог был учтен вопрос потока машин. Сегодня город растет в северо-западном направлении. Новые шестиполосные дороги позволят снять дорожную нагрузку. В связи с необходимостью полным ходом идет развитие инфраструктуры в этих районах. Новая автодорога «Хаб-19» тому доказательство, - рассказали в пресс-службе акима области.
Напомним, новая дорога соединит 16 микрорайон Актау и новую часть города. Стоимость проекта составила 1 миллиард 187 миллионов тенге.