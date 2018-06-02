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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 589

Участок новой дороги открыли в Актау

В эксплуатацию введено 1520 метров новой дороги «Хаб-19», которая проходит между 16, 17, 18 и 19 микрорайонами. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Данный участок позволит разгрузить верхнюю зону города. Вдоль дороги протяженностью 2 286 метров, как сообщили в ведомстве, высажено 500 деревьев, на 70 столбах установлены светодиодные лампы. Ремонт второй части участка компания планирует завершить в конце июля. Ремонтом данной дороги занимается ТОО «Караой Курылыс».

Участок новой дороги открыли в Актау


- Сейчас в Актау зарегистрировано около 87 тысяч транспортных средств. Стоит отметить, что город рассчитан всего на 38 тысяч автомобилей. В старых районах города нет возможности для расширения автодорог. Поэтому при строительстве новых дорог был учтен вопрос потока машин. Сегодня город растет в северо-западном направлении. Новые шестиполосные дороги позволят снять дорожную нагрузку. В связи с необходимостью полным ходом идет развитие инфраструктуры в этих районах. Новая автодорога «Хаб-19» тому доказательство, - рассказали в пресс-службе акима области.

Участок новой дороги открыли в Актау


Напомним, новая дорога соединит 16 микрорайон Актау и новую часть города. Стоимость проекта составила 1 миллиард 187 миллионов тенге.


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:17
Как эта новая дорога может разгрузить город, если вдоль этой дороги есть дома, в которых живут люди с личными авто? Ничего не изменится. Если написанное в статье правда и в городе 87К машин, но, при этом город расчитан на 38К машин, то в ближайшее 20-30 лет ничего не изменится.
Есть два выхода. Первый: сделать так, чтобы в городе, автомобили ездили то по чётным, то не чётным в определенные дни недели. Второй: сделать покупку авто труднодоступным и дорогим. Так как, второй вариант не вариант (ибо, больше машин, больше налога), первый вариант единственный выход.
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 11:11
В старых районах города нет возможности для расширения автодорог. Мягко говоря это ложь,просто нет желания и небожители там не ездят.
 
 

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