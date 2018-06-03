Праздник для 90 детей организовал фонд «Адал»

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На праздник были приглашены дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущих и многодетных семей, малыши, которые воспитываются в центре временной адаптации для несовершеннолетних, а также детишки с различными заболеваниями.- Каждый год мы приглашаем на праздник детей особой заботы, которые нуждаются не только в помощи, но и во внимании. На протяжении года мы с помощью наших неравнодушных жителей стараемся помогать им материально, а в Международный день защиты детей - просто устраивать для них веселое мероприятие, где они могут не думать о проблемах и болезнях, а просто веселиться, - рассказала Екатерина Олефиренко, директор фонда «Адал».Праздник прошел на территории гостиницы «Шагала». Для малышей были организованы конкурсы, подарки и угощения. Спонсорскую поддержку фонду оказали: «Студия дизайн Мёд», гипермаркет «Дина», магазин выпечки «My cake», «Neon media», «Казпочта», «Альфа банк», «Макси чай», «Al music», «Шагала», шоу-центр Юлии Колегановой, «I love pizza», «Mini Miss & mister Caspiy» и «Home credit bank».