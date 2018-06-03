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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 346

Праздник для 90 детей организовал фонд «Адал»

Мероприятие было приурочено к 1 июня - Дню защиты детей.

День защиты детей организовал фонд "Адал" для 90 малышей
На праздник были приглашены дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущих и многодетных семей, малыши, которые воспитываются в центре временной адаптации для несовершеннолетних, а также детишки с различными заболеваниями.

- Каждый год мы приглашаем на праздник детей особой заботы, которые нуждаются не только в помощи, но и во внимании. На протяжении года мы с помощью наших неравнодушных жителей стараемся помогать им материально, а в Международный день защиты детей - просто устраивать для них веселое мероприятие, где они могут не думать о проблемах и болезнях, а просто веселиться, - рассказала Екатерина Олефиренко, директор фонда «Адал».

Праздник прошел на территории гостиницы «Шагала». Для малышей были организованы конкурсы, подарки и угощения. Спонсорскую поддержку фонду оказали: «Студия дизайн Мёд», гипермаркет «Дина», магазин выпечки «My cake», «Neon media», «Казпочта», «Альфа банк», «Макси чай», «Al music», «Шагала», шоу-центр Юлии Колегановой, «I love pizza», «Mini Miss & mister Caspiy» и «Home credit bank».

Фото: Neon.mediaaktau



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Праздник для 90 детей из социально-уязвимых семей организовал фонд "Адал"


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