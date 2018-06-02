Нурмухаммед Жакып из Актау выступил на шоу Андрея Малахова

Скриншот из видеоматериала
Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.
- Когда я пою эту песню, я думаю о своей матери. Эту композицию я посвящаю всем матерям, - сказал Нурмухаммед Жакып перед выступлением.
Напомним, Нурмухаммед Жакып стал популярен в Instagram. Сейчас у него более 260 тысяч подписчиков. Поклонники Нурмухаммеда называют его будущей звездой казахстанской эстрады.
- Когда я пою эту песню, я думаю о своей матери. Эту композицию я посвящаю всем матерям, - сказал Нурмухаммед Жакып перед выступлением.
Напомним, Нурмухаммед Жакып стал популярен в Instagram. Сейчас у него более 260 тысяч подписчиков. Поклонники Нурмухаммеда называют его будущей звездой казахстанской эстрады.
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