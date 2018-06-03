Психологи и полицейские прокомментировали видео с обнаженными мужчинами в Актау

- Сказать сразу, что человек болен, не побеседовав с ним, не выяснив ситуацию, очень сложно. Это может быть как расстройство личности, например, сексуального характера, органические поражения мозга или другие психические расстойства. Возможно, молодой человек прошелся голым, проиграв в споре. Если он неадекватен в разговоре, в действиях, то необходимо вызвать бригаду скорой помощи, - считает главный врач психоневрологического диспансера Жемис Нусупова.

- Если после подобного инцидента ребенок стал задумчивым, замкнутым, нарушился сон, часто плачет, нужно обращаться к психологу. Получить консультацию возможно у школьных психологов или в психоневрологическом диспансере, - отметила Жемис Нусупова.

Снятые на видео «прогулки», по данным ДВД Мангистау, расцениваются как нарушения общественного порядка. Согласно статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» за такие поступки предусматривается штраф в размере 5 МРП (12 025 тенге).Полиция установила личность мужчины со спущенными трусами, которого сняли 25 мая возле торгового центра «Ардагер». Он является гражданином Узбекистана. Стражи порядка составили административный протокол, но мужчину еще не задержали. Причина его поступка не известна.Как отметила специалист, люди не всегда знают, как поступать в таких ситуациях. Лучше обойти их стороной, отойти подальше или перейти на другую сторону улицы и вызвать полицию, советует врач. Если родитель с ребенком увидел мужчину с оголенными половыми органами, ему необходимо отвлечь внимание малыша.В полиции отметили, что «герой» видео, который прошелся обнаженным по пешеходному переходу из 9 в 14 микрорайон, был задержан. 29 мая на пульт дежурного 102 поступил вызов, выехал патрульный наряд «Сункар-5». Мужчина был поставлен на учет органов внутренних дел. Позже задержанный был помещен в областной психоневрологический диспансер с обострением психического заболевания, он состоит на диспансерном учете.