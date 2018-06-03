В актауском Луна-парке прокомментировали аудио об оторвавшемся кресле аттракциона

- Такого инцидента на территории Луна-парка не было. Все работает в штатном режиме. Проверки аттракционов на безопасность проводят ежедневно, - отметил Лерник Варданян.

В аудиозаписи женщина эмоционально рассказывает о том, как на ее глазах якобы оторвалось одно из кресел аттракциона «Ромашка».- Я проезжала на автобусе 1 июня, примерно в 16:30, возле парка. Вдруг на моих глазах большой пластиковый атрибут, похожий на кресло, сорвался вниз и упал буквально в двух метрах от стоящей рядом женщины. Для меня это стало шоком. Я не собиралась придавать это такой огласке, поделилась с подругами, а аудиосообщение разлетелось по городу, - рассказала женщина.Она предложила просмотреть данный инцидент по камерам видеонаблюдения.Ситуацию прокомментировал директор Луна-парка Лерник Варданян.