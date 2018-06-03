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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 2151

В актауском Луна-парке прокомментировали аудио об оторвавшемся кресле аттракциона

В WhatsApp появилась аудиозапись о якобы отлетевшей части аттракциона «Ромашка».

Фото автора
В аудиозаписи женщина эмоционально рассказывает о том, как на ее глазах якобы оторвалось одно из кресел аттракциона «Ромашка».

- Я проезжала на автобусе 1 июня, примерно в 16:30, возле парка. Вдруг на моих глазах большой пластиковый атрибут, похожий на кресло, сорвался вниз и упал буквально в двух метрах от стоящей рядом женщины. Для меня это стало шоком. Я не собиралась придавать это такой огласке, поделилась с подругами, а аудиосообщение разлетелось по городу, - рассказала женщина.

Она предложила просмотреть данный инцидент по камерам видеонаблюдения.



Ситуацию прокомментировал директор Луна-парка Лерник Варданян.

- Такого инцидента на территории Луна-парка не было. Все работает в штатном режиме. Проверки аттракционов на безопасность проводят ежедневно, - отметил Лерник Варданян.


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Комментарии ( 4 )

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БСК22 (Посетители) Сегодня, 21:33
мунайши73,поделился новерное с кем надо.
 
-2
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  • leo529
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  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:05
Аı-saıabaģy degen ataýdy jańa yestip otyrym. Yendi bilip júremin
 
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  • .
  • babnik
  • Банкир
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:27
Кто скажет что есть Луна-парк? Кто такой Лерник Варданян? На какой основе ему что то выделили в моём городе? Что он притащил и как поставил?
 
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 Mona (Посетители) Сегодня, 18:52
Луна-парк, ах, от одного только названия дух захватило! Луна-парк, серьезно?
 
 

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