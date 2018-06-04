Свисающие с шестого этажа связанные простыни обеспокоили жителей 8 микрорайона Актау

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Жители дома №8 сегодня, 4 июня, сообщили, что с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже, свисают связанные простыни.
Хозяева квартиры рассказали корреспонденту Lada.kz о том, что с помощью связанных простыней и веревок доставляют корм котятам, живущим на козырьке магазина, расположенного на первом этаже дома.
Напомним, в октябре 2016 года воры пытались ограбить сразу три квартиры в двух галерейных домах 13 микрорайона Актау.
В две из них грабители сумели пробраться, пока хозяев не было дома. В третью преступников не пустила железная решетка на окне. Но удивило соседей другое... Спустились преступники с пятого этажа по связанным коврам и покрывалам.
В управлении внутренних дел Актау сообщили, что молодых людей задержали и рассказали о возможной причастности подозреваемых к совершению 11 подобных преступлений.
Ущерб, причиненный домушниками потерпевшим, как сообщили в УВД Актау, составил более миллиона тенге.
- Сегодня заметила висящие связанные простыни и веревки. Подумала, может, произошла кража, или любовник проник, - рассказала жительница дома.
Хозяева квартиры рассказали корреспонденту Lada.kz о том, что с помощью связанных простыней и веревок доставляют корм котятам, живущим на козырьке магазина, расположенного на первом этаже дома.
Напомним, в октябре 2016 года воры пытались ограбить сразу три квартиры в двух галерейных домах 13 микрорайона Актау.
В две из них грабители сумели пробраться, пока хозяев не было дома. В третью преступников не пустила железная решетка на окне. Но удивило соседей другое... Спустились преступники с пятого этажа по связанным коврам и покрывалам.
В управлении внутренних дел Актау сообщили, что молодых людей задержали и рассказали о возможной причастности подозреваемых к совершению 11 подобных преступлений.
Ущерб, причиненный домушниками потерпевшим, как сообщили в УВД Актау, составил более миллиона тенге.