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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 2938

Свисающие с шестого этажа связанные простыни обеспокоили жителей 8 микрорайона Актау

Жители дома №8 предположили, что в квартиру могли проникнуть воры. Появилась версия и о любовной истории. Об истинных причинах появления простыней рассказали хозяева квартиры.

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Жители дома №8 сегодня, 4 июня, сообщили, что с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже, свисают связанные простыни.

Свисающие с шестого этажа связанные простыни обеспокоили жителей 8 микрорайона Актау


- Сегодня заметила висящие связанные простыни и веревки. Подумала, может, произошла кража, или любовник проник, - рассказала жительница дома.


Хозяева квартиры рассказали корреспонденту Lada.kz о том, что с помощью связанных простыней и веревок доставляют корм котятам, живущим на козырьке магазина, расположенного на первом этаже дома.

Напомним, в октябре 2016 года воры пытались ограбить сразу три квартиры в двух галерейных домах 13 микрорайона Актау.

В две из них грабители сумели пробраться, пока хозяев не было дома. В третью преступников не пустила железная решетка на окне. Но удивило соседей другое... Спустились преступники с пятого этажа по связанным коврам и покрывалам.

В управлении внутренних дел Актау сообщили, что молодых людей задержали и рассказали о возможной причастности подозреваемых к совершению 11 подобных преступлений.

Ущерб, причиненный домушниками потерпевшим, как сообщили в УВД Актау, составил более миллиона тенге.


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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
  • Zhozi
  • damik
  • тишка
  • Kirilka
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:24
с помощью связанных простыней и веревок доставляют корм котятам, живущим на козырьке магазина,

Котята ещё не получили инфаркт от вида спускающегося на них куча простыней?Пусть приедут ко мне,я дам им нормальную капроновую верёвку...
 
 

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