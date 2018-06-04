Заявление на прием ребенка в некоторые школы Мангистау можно подать онлайн

Клара Кулатаева рассказала о приеме детей школу через сайт электронного Правительства. Фото автора
В этом году, как сообщила Клара Кулатаева, родители могут подать заявление и в бумажной форме. Уже с 2019 года процесс обещают автоматизировать во всех школах области. На данный момент, согласно списку, полученному на Egov.kz, подать заявление в электронной форме можно в 44 школах Мангистауской области.
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- В соответствии со стандартами, разработанными в 2015 году, прием детей в средние учебные заведения должен осуществляться онлайн, но пока разрешается и бумажный вариант. Каждый родитель может получить ЭЦП и подать заявление о приеме ребенка в школу. Городские и районные отделы образования должны направить заявление в указанные школы. Не выходя из дома, родители могут следить за тем, на какой стадии находится рассмотрение заявления, - рассказала Клара Кулатаева.
Заявление о приеме в школу должно быть написано на имя руководителя городского или районного отделов образования.
- По стандарту государственную услугу оказывает школа, поэтому во всех городах и районных центрах должна действовать автоматизированная система приема детей в школы. Над этим мы работаем. В этом году еще допускается старый вариант приема в школу: бумажный, но в следующем году будет уже внедрен электронный, - сказала Клара Кулатаева.
После получения уведомления о приеме в школу, в учебное заведение, согласно списку, опубликованному на сайте Egov.kz, родителям необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении;
- запрос родителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;
- ИИН ребенка;
- справку о состоянии здоровья (формы №063/у и №026/у-3);
- фотографию ребенка формата 3х4.
Редакция Lada.kz попробовала протестировать сервис. Но на запрос Egov.kz ответил сообщением:
Прием документов в школы Мангистауской области уже начался.
Скачать .
- В соответствии со стандартами, разработанными в 2015 году, прием детей в средние учебные заведения должен осуществляться онлайн, но пока разрешается и бумажный вариант. Каждый родитель может получить ЭЦП и подать заявление о приеме ребенка в школу. Городские и районные отделы образования должны направить заявление в указанные школы. Не выходя из дома, родители могут следить за тем, на какой стадии находится рассмотрение заявления, - рассказала Клара Кулатаева.
Заявление о приеме в школу должно быть написано на имя руководителя городского или районного отделов образования.
- По стандарту государственную услугу оказывает школа, поэтому во всех городах и районных центрах должна действовать автоматизированная система приема детей в школы. Над этим мы работаем. В этом году еще допускается старый вариант приема в школу: бумажный, но в следующем году будет уже внедрен электронный, - сказала Клара Кулатаева.
После получения уведомления о приеме в школу, в учебное заведение, согласно списку, опубликованному на сайте Egov.kz, родителям необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении;
- запрос родителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;
- ИИН ребенка;
- справку о состоянии здоровья (формы №063/у и №026/у-3);
- фотографию ребенка формата 3х4.
Редакция Lada.kz попробовала протестировать сервис. Но на запрос Egov.kz ответил сообщением:
Прием документов в школы Мангистауской области уже начался.