О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Вечный огонь. Фото Рашида Исмагилова
Во вторник, 5 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +20°С. Ветер 2-3 м/с.
В среду, 6 июня, воздух прогреется до +25°С днем, ночью до +19°С. Ветер 6-8 м/с.
В четверг, 7 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +20°С. Ветер 3-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 5 июня, температура воздуха в Актау составит +25°С днём, ночью +23°С. Ветер 7-12 м/с.
В среду, 6 июня, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +26°С, ночью до +22°С. Ветер 9-14 м/с.
В четверг, 7 июня, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +28°С днем, ночью до +24°С. Ветер 8-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 6 июня, воздух прогреется до +25°С днем, ночью до +19°С. Ветер 6-8 м/с.
В четверг, 7 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +20°С. Ветер 3-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 5 июня, температура воздуха в Актау составит +25°С днём, ночью +23°С. Ветер 7-12 м/с.
В среду, 6 июня, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +26°С, ночью до +22°С. Ветер 9-14 м/с.
В четверг, 7 июня, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +28°С днем, ночью до +24°С. Ветер 8-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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