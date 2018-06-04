В Актау на час планируют перекрыть дорогу у областного акимата

Фото из архива Lada.kz

Участок дороги от здания банка Qazkom в 14 микрорайоне до Т-образного перекрестка между 11,12 и 14 микрорайонами планируют перекрыть сегодня, 4 июня, с 17:00 до 18:00 часов.



- В рамках празднования Дня государственных символов Республики Казахстан в 12 микрорайоне Актау на площади государственных церемоний пройдет патриотическая акция «Менің Қазақстаным!», - сообщили в акимате Мангистауской области.