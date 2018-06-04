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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 492

В Актау на час планируют перекрыть дорогу у областного акимата

Участок дороги напротив Площади государственных церемоний в 12 микрорайоне будет перекрыт в связи с празднованием Дня государственных символов РК. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Участок дороги от здания банка Qazkom в 14 микрорайоне до Т-образного перекрестка между 11,12 и 14 микрорайонами планируют перекрыть сегодня, 4 июня, с 17:00 до 18:00 часов.

- В рамках празднования Дня государственных символов Республики Казахстан в 12 микрорайоне Актау на площади государственных церемоний пройдет патриотическая акция «Менің Қазақстаным!», - сообщили в акимате Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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  • dvddvd12
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:56
Buratala kótpe-tósek jaıyp jatpaısyńdar ma...
 
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 ddd888 (Посетители) Сегодня, 15:52
В самый час пик! Это по нашему!
 
 

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