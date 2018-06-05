В Мангистау мужчину обвинили в незаконной охоте

1. Незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, а равно с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.



2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается штрафом в размере до 500 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 300 часов, либо арестом на срок до 90 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с причинением значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:



1) на особо охраняемых природных территориях или территориях с чрезвычайной экологической ситуацией;

2) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с причинением крупного ущерба, - наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные:



1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Водителя автомобиля Nissan Patrol задержали на трассе Жетыбай–Шетпе 3 июня во время оперативно-профилактических мероприятий.- В багажнике автомобиля найдены три мешка с тушами животных общим весом 29 кг, охотничье оружие, бинокль и прожектор, - рассказали в пресс-службе ведомства.Досудебное расследование в отношении задержанного ведется по статье 337 УК РК (Незаконная охота).