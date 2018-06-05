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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 772

В Мангистау мужчину обвинили в незаконной охоте

В автомобиле задержанного обнаружили туши джейранов и зайцев. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

Интернет-газета «Четвертая Власть»
Водителя автомобиля Nissan Patrol задержали на трассе Жетыбай–Шетпе 3 июня во время оперативно-профилактических мероприятий.

- В багажнике автомобиля найдены три мешка с тушами животных общим весом 29 кг, охотничье оружие, бинокль и прожектор, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование в отношении задержанного ведется по статье 337 УК РК (Незаконная охота).



Для справки. Статья 337 УК РК. Незаконная охота.

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