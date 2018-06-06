В ДВД Мангистау рассказали о нововведениях для владельцев транспортных средств

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Согласно нововведениям, автолюбитель может выбрать ГРНЗ, имеющийся в наличии в регистрационно-экзаменационном пункте (РЭП).



Кроме того, владелец авто может выбрать цифровое и буквенное обозначение ГРНЗ повышенного спроса. Регистрация транспортного средства в этом случае производится после изготовления ГРНЗ. Предусмотрена возможность подачи документов на регистрацию транспортного средства онлайн.



- Срок изготовления ГРНЗ, согласно изменениям в Правилах изготовления, хранения и учета бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, составляют пять рабочих дней для Астаны и Алматы. Для других регионов - 15 рабочих дней, - сообщили в регистрационно-экзаменационном отделе управления административной полиции (РЭО УАП) департамента внутренних дел Мангистауской области.



В случае обмена водительского удостоверения до окончания срока его действия, предоставление медицинской справки не требуется.



Сроки регистрации транспортных средств, по сообщению РЭО УАП ДВД Мангистау, составляют:



1) при обращении в СпецЦОН – 90 минут;



2) при обращении на портал – 60 минут.



Сроки выдачи водительских удостоверений составляют:



1) при обращении в СпецЦОН – два часа;



2) при обращении на портал – 60 минут.



Изменен режим работы РЭП. С понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:30), суббота - с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).