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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 2010

В ДВД Мангистау рассказали о нововведениях для владельцев транспортных средств

Изменения в Правилах государственной регистрации транспортных средств (ТС), сроках изготовления государственных номеров и порядке обмена водительских удостоверений вступили в силу 26 мая 2018 года.

Фото из архива Lada.kz
Согласно нововведениям, автолюбитель может выбрать ГРНЗ, имеющийся в наличии в регистрационно-экзаменационном пункте (РЭП).

Кроме того, владелец авто может выбрать цифровое и буквенное обозначение ГРНЗ повышенного спроса. Регистрация транспортного средства в этом случае производится после изготовления ГРНЗ. Предусмотрена возможность подачи документов на регистрацию транспортного средства онлайн.

- Срок изготовления ГРНЗ, согласно изменениям в Правилах изготовления, хранения и учета бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, составляют пять рабочих дней для Астаны и Алматы. Для других регионов - 15 рабочих дней, - сообщили в регистрационно-экзаменационном отделе управления административной полиции (РЭО УАП) департамента внутренних дел Мангистауской области.

В случае обмена водительского удостоверения до окончания срока его действия, предоставление медицинской справки не требуется.

Сроки регистрации транспортных средств, по сообщению РЭО УАП ДВД Мангистау, составляют:

1) при обращении в СпецЦОН – 90 минут;

2) при обращении на портал – 60 минут.

Сроки выдачи водительских удостоверений составляют:

1) при обращении в СпецЦОН – два часа;

2) при обращении на портал – 60 минут.

Изменен режим работы РЭП. С понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:30), суббота - с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).


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Комментарии ( 2 )

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  • dolph02071075
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Око (Посетители) Сегодня, 12:19
Автоцон в нашем городе это реально одно из мест работа которого заслуживает уважения. Сама в шоке была... чуть меньше двух часов ушло на обмен водительского удостоверения по сроку годности.. Вся мед комиссия на месте. Не успели до горда доехать как смс- придите получите, готово. Прогресс потихоньку добирается и до Актау :)

всё вижу
 
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  • dolph02071075
 manwyk (Посетители) Сегодня, 12:17
Спасибо Назарбаеву.Без иронии.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:57
Jaqsy jańalyq negizi
 
 

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