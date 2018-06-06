Исследование: Актау лидирует по ценам на конфеты

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Средняя стоимость карамели в мае 2018 года в Актау, по данным Ranking.kz, составила 850 тенге за кг (+11,3 процента за год). Цена на неглазированные конфеты составила 1 191 тенге за кг (+12,9 процента за год).
В Казахстане средняя стоимость карамели составила 652 тенге за кг, конфет – 985 тенге за кг.
- Производство шоколада и кондитерских изделий сократилось на 26,8 процента до 33,2 тысяч тонн за период с января по апрель 2018 года, - сообщает портал.
Лидером по производству шоколада и кондитерских изделий из него стал Алматы – 15,6 тысяч тонн с января по апрель 2018 года.
В Казахстане средняя стоимость карамели составила 652 тенге за кг, конфет – 985 тенге за кг.
- Производство шоколада и кондитерских изделий сократилось на 26,8 процента до 33,2 тысяч тонн за период с января по апрель 2018 года, - сообщает портал.
Лидером по производству шоколада и кондитерских изделий из него стал Алматы – 15,6 тысяч тонн с января по апрель 2018 года.
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