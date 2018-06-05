Видео «Точка отстоя» прокомментировали в ДВД Мангистауской области

Скриншот видео
Видео «Точка отстоя», опубликованное в разделе «Народные новости», изучили в ведомстве.
- Для каждого автомобильного патруля батальона дорожно-патрульной полиции предусмотрены точки отстоя. В основном, точки отстоя определены в местах с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Как показывает практика, даже столь непродолжительное нахождение патрульного автомобиля на одном месте положительно сказывается на состоянии оперативной обстановки в городе, а также позволяет своевременно реагировать на совершенные преступления и правонарушения, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Напомним, видео опубликовано вчера, 4 июня.
- Для каждого автомобильного патруля батальона дорожно-патрульной полиции предусмотрены точки отстоя. В основном, точки отстоя определены в местах с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Как показывает практика, даже столь непродолжительное нахождение патрульного автомобиля на одном месте положительно сказывается на состоянии оперативной обстановки в городе, а также позволяет своевременно реагировать на совершенные преступления и правонарушения, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Напомним, видео опубликовано вчера, 4 июня.