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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 695

Видео «Точка отстоя» прокомментировали в ДВД Мангистауской области

Остановка патрульного автомобиля допустима на время от 30 до 50 минут через каждые два часа. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Скриншот видео
Видео «Точка отстоя», опубликованное в разделе «Народные новости», изучили в ведомстве.

- Для каждого автомобильного патруля батальона дорожно-патрульной полиции предусмотрены точки отстоя. В основном, точки отстоя определены в местах с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Как показывает практика, даже столь непродолжительное нахождение патрульного автомобиля на одном месте положительно сказывается на состоянии оперативной обстановки в городе, а также позволяет своевременно реагировать на совершенные преступления и правонарушения, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.



Напомним, видео опубликовано вчера, 4 июня.


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Комментарии ( 2 )

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  • Zhanik
  • Mestnyi
 Businessman (Посетители) Сегодня, 18:37
Их так называемая "Точка отстоя" создает каждый день аварийную обстановку возле кольца БЦ "Звезда Актау". Когда они останавливают машину, дорога сужается до двух полос. Где логика? Давно бы сделали карман там, если им это место нравится. На самом деле точка ОТСТОЯ.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:21
Как беспределили менты, так и беспределят. 1,5 часа назад снова возле ДВД мент за рулем не пристегнут ремнем, остановился под знаком остановка запрещена (сажал апашку в машину).
На замечания не реагировал, огрызался....
Это реально не полицейский, а мент обыкновенный...

Руководители ДВД, если заинтересованы навести порядок в своих рядах, можете видосик попросить у меня, через Ладу меня можете найти.
 
 

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