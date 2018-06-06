«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Июня
+26...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.91 KZT
  • €1 = 387.2 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:26

Просмотров: 720

На смену баннерам: В Актау планируют расписать торцы 97 домов

Торцы зданий, расположенных вдоль центральной дороги и на набережной от 4 микрорайона до гостиницы «Самал», украсят рисунки мастеров street art из Украины, России, Кыргызстана и Казахстана. Об этом рассказал Далер Нуруллаев, инспектор городского отдела архитектуры и градостроительства.

Дома в 4 микрорайоне Актау. Фото из архива Lada.kz
Свое согласие на участие в проекте дали 24 строительные компании региона, которые готовы выполнить работы за свой счет.

- Мы отправили фотографии домов художникам, которые готовят свои эскизы. Планируется, что с 5 июля более 20 мастеров street art начнут работать в Актау. На оформление одного девятиэтажного дома, как сказали сами художники, уйдет от восьми до 10 дней. Учитывая наши климатические условия, мастера дают 10-летнюю гарантию на работы. Таким образом, мы уйдем от идеи укреплять на домах баннеры, - прокомментировал Далер Нуруллаев.

Работы планируют провести в рамках программы «Ақтау серпiнi» и проекта «Актау: 55 добрых дел».


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Grazhdanka (Посетители) Сегодня, 09:13
указала ящик гугла, пишет- НЕКОРРЕКТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. Короче скачала на айфон 2 приложения: актау.гов и актау.гов мониторинг, ОБА НЕ РАБОТАЮТ. foo
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:52
OMG. Bul keremet oı ģoı. Qala kórkeıe túsetini anyq.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
кеша (Посетители) Сегодня, 08:46
Готовые выполнить работы за свой счет?! Это добровольно принудительно как принято у насс в Казахстане!!!! bye
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика