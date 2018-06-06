На смену баннерам: В Актау планируют расписать торцы 97 домов

Дома в 4 микрорайоне Актау. Фото из архива Lada.kz

Свое согласие на участие в проекте дали 24 строительные компании региона, которые готовы выполнить работы за свой счет.



- Мы отправили фотографии домов художникам, которые готовят свои эскизы. Планируется, что с 5 июля более 20 мастеров street art начнут работать в Актау. На оформление одного девятиэтажного дома, как сказали сами художники, уйдет от восьми до 10 дней. Учитывая наши климатические условия, мастера дают 10-летнюю гарантию на работы. Таким образом, мы уйдем от идеи укреплять на домах баннеры, - прокомментировал Далер Нуруллаев.



Работы планируют провести в рамках программы «Ақтау серпiнi» и проекта «Актау: 55 добрых дел».