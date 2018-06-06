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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:14

Просмотров: 965

Мобильное приложение для горожан запустил акимат Актау

Зарегистрированные пользователи смогут отправить жалобы и предложения в адрес городской администрации. Приложение, как считают в акимате, позволит наладить прямой контакт между жителями и государственными служащими.

Страница приложения
Через мобильное приложение Aktau.gov, как считают разработчики, жители смогут обратить внимание городских властей на проблемы, связанные с:

- Общественным транспортом и городскими дорогами;
- ЖКХ;
- Сферой образования, молодежной политики и культуры;
- Сельским хозяйством;
- Трудоустройством;
- Сферой строительства и архитектуры.

Жители Актау и Умирзака смогут не только оставить жалобу, но и предложения по работе городских властей. Приложение, как сообщили в акимате Актау, позволит упорядочить обращения горожан, размещаемые в социальных сетях.

- Житель или гость Актау, зарегистрировавшись, может отправить свой вопрос или жалобу, выбрав соответствующий раздел, касающийся обслуживания населения. Приложение позволяет добавить фотографии. Сообщение поступает напрямую к ответственным лицам. При этом пользователь может отслеживать их реакцию на свое сообщение и узнать, какое решение принято по его вопросу. Для работников акимата предусмотрена отдельная платформа. Таким образом, мобильное приложение позволяет установить прямой контакт между жителями и работниками госструктур города. Если человек пользуется мобильным приложением без регистрации, ему будет доступна только информационная часть – новости города, перечень государственных услуг и другая справочная информация, - прокомментировал Омирбек Курбанбаев, технический руководитель IT-компании, разработавшей проект.

Мобильное приложение для горожан запустил акимат Актау


Разработчики отметили, что в приложении не рассматриваются вопросы получения земельных участков, очередности на жилье и в детские сады.

- Ответы по этим вопросам жители могут получить в центрах обслуживания населения и на портале электронного правительства egov.kz, поэтому нет необходимости включать эти функции в мобильное приложение, - пояснили в пресс-службе акимата Актау.

Для регистрации в приложении пользователю необходимо указать фамилию, имя, электронный адрес и ИИН.

Мобильное приложение для горожан запустил акимат Актау


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Комментарии ( 5 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 09:14
А смысл? на E-GOVe тот же функционал. Зачем делать отдельно на город если есть республиканское приложение со всеми этими же структурами?
 
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  • malovdmitriy
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 09:14
Хотелось бы узнать, когда полиция откроет мобильное приложение для роликов с видеорегистраторов.
 
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gurev57 (Посетители) Сегодня, 08:54
Растём помаленьку.
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 08:52
На Андроиде 6.0.1 не работает. Просит отправить отчет об ошибке
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:35
Bul qosymsha neni ózgertpek? Barlyq suraqqa jaýap berip otyratyn bir azamat otyrady, bolģany sol. Ákimdik qaladaģy jaģdaıdy kóre almaıtyndaı qala úlken yemes qoı.
 
 

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