Мобильное приложение для горожан запустил акимат Актау

Через мобильное приложение Aktau.gov, как считают разработчики, жители смогут обратить внимание городских властей на проблемы, связанные с:- Общественным транспортом и городскими дорогами;- ЖКХ;- Сферой образования, молодежной политики и культуры;- Сельским хозяйством;- Трудоустройством;- Сферой строительства и архитектуры.Жители Актау и Умирзака смогут не только оставить жалобу, но и предложения по работе городских властей. Приложение, как сообщили в акимате Актау, позволит упорядочить обращения горожан, размещаемые в социальных сетях.- Житель или гость Актау, зарегистрировавшись, может отправить свой вопрос или жалобу, выбрав соответствующий раздел, касающийся обслуживания населения. Приложение позволяет добавить фотографии. Сообщение поступает напрямую к ответственным лицам. При этом пользователь может отслеживать их реакцию на свое сообщение и узнать, какое решение принято по его вопросу. Для работников акимата предусмотрена отдельная платформа. Таким образом, мобильное приложение позволяет установить прямой контакт между жителями и работниками госструктур города. Если человек пользуется мобильным приложением без регистрации, ему будет доступна только информационная часть – новости города, перечень государственных услуг и другая справочная информация, - прокомментировал Омирбек Курбанбаев, технический руководитель IT-компании, разработавшей проект.Разработчики отметили, что в приложении не рассматриваются вопросы получения земельных участков, очередности на жилье и в детские сады.- Ответы по этим вопросам жители могут получить в центрах обслуживания населения и на портале электронного правительства egov.kz, поэтому нет необходимости включать эти функции в мобильное приложение, - пояснили в пресс-службе акимата Актау.Для регистрации в приложении пользователю необходимо указать фамилию, имя, электронный адрес и ИИН.