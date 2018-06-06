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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 821

В Актау планируют преобразить ночной облик 50 объектов

Фасады зданий планируют «оживить» с помощью архитектурного освещения. Об этом сообщили специалисты отдела архитектуры и градостроительства.

Далер Нуруллаев, инспектор отдела архитектуры и градостроительства. Фото автора
Эскиз архитектурного ночного освещения города уже разработан.

Со слов Далера Нуруллаева, инспектора отдела архитектуры и градостроительства, будут соблюдены три цветовые гаммы: светло-голубой, бежевый и красный.

Проект уже реализован на колесе обозрения, КДК имени Абая, Дворце бракосочетания.

- Мы обратились с предложением к бизнесменам города. Проект реализуется в рамках программы «Ақтау серпiнi» и проекта «Актау: 55 добрых дел», - отметил Далер Нуруллаев.

Работы, как сказал Далер Нуруллаев, планируют завершить к 55-летию Актау.


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