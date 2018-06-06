В Актау планируют преобразить ночной облик 50 объектов

Далер Нуруллаев, инспектор отдела архитектуры и градостроительства. Фото автора

Эскиз архитектурного ночного освещения города уже разработан.



Со слов Далера Нуруллаева, инспектора отдела архитектуры и градостроительства, будут соблюдены три цветовые гаммы: светло-голубой, бежевый и красный.



Проект уже реализован на колесе обозрения, КДК имени Абая, Дворце бракосочетания.



- Мы обратились с предложением к бизнесменам города. Проект реализуется в рамках программы «Ақтау серпiнi» и проекта «Актау: 55 добрых дел», - отметил Далер Нуруллаев.



Работы, как сказал Далер Нуруллаев, планируют завершить к 55-летию Актау.