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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 07:04

Просмотров: 668

Величину прожиточного минимума за май посчитали в Мангистауской области

Сумма минимального денежного дохода в регионе превысила средний уровень по республике более чем на пять тысяч тенге. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта pixabay.com
Средний уровень прожиточного минимума по итогам мая в Мангистауской области оценили в 32 317 тенге. Затраты на продовольственные товары составили 19 390 тенге. На непродовольственные товары и платные услуги — 12 927 тенге.

Величина прожиточного минимума для детей в возрасте до 13 лет составила 26 183 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет — 40 736 тенге. Для девушек того же возраста — 31 213 тенге. Для мужчин старше 18 лет — 38 372 тенге, для женщин — 30 461 тенге.

Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане составил 26 468 тенге.

- В структуре прожиточного минимума доля расходов на покупку мяса и рыбы составила 17,4%, овощей и фруктов — 11%, молочных продуктов и яиц — 18%, хлеба и крупы — 6,9%, сахара, чая и специй — 1,7%, - сообщает Комитет.


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Комментарии ( 5 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 11:14
А теперь, всем кто насчитал этот прожиточный минимум, дать эту сумму и посмотрим как они будут выживать в течении месяца.
В придачу пару детишек и бабушку. Посмотрим на что они будут жить, после оплаты коммуналки, купить детям обувь, вещи.
 
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  • Orion
 bekenova (Посетители) Сегодня, 09:04
а комуслуги сюда включены? или только хлеб, макароны и чай?
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 08:45
ну ииии?
дальше что???
или в очередной раз отчитались и все?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:42
Банки дают в рассрочку (3-6 месяцев) на покупку любой товар. И теперь понятие кредит отпадает. Банки уже начали выдавать безпроцентные деньги (сколько потратишь в месяц, столько и заплатишь) в карточках, чтоб люди начали тратить деньги на покупку еды и одежд, бытовые техники. Ибо, в последнее время граждане настолько экономят, что, в торговых домах (разные бутики одежд, Сульпаки, Технодомы) простаивают товары. Товары продаются медленно, а это плохо сказывается на бизнес и в конечном счёте и на экономику страны. Вот поэтому, вышеуказанные торговые дома делают дни скидок несколько раз в месяц. Это плохо.
Я думаю, что и эти безпроцентные деньги, которые выделяют банки, исчерпают свою актуальность в ближайшее время, когда народ осознает, что деньги то придётся возвращать, хоть и безпроцентные. И если будет так продолжаться наши дела и вот эти прожиточные минимумы будут в таком жалком положении и все остальное, и покупательное способность граждан упадет ниже плинтуса, будет плохо.
 
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  • bekenova
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 07:30
Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане составил 26 468 тенге.

Почему люди, живущие на прожиточный максимум, устанавливают нам прожиточный минимум?
dada
 
 

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