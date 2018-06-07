Величину прожиточного минимума за май посчитали в Мангистауской области

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Средний уровень прожиточного минимума по итогам мая в Мангистауской области оценили в 32 317 тенге. Затраты на продовольственные товары составили 19 390 тенге. На непродовольственные товары и платные услуги — 12 927 тенге.



Величина прожиточного минимума для детей в возрасте до 13 лет составила 26 183 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет — 40 736 тенге. Для девушек того же возраста — 31 213 тенге. Для мужчин старше 18 лет — 38 372 тенге, для женщин — 30 461 тенге.



Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане составил 26 468 тенге.



- В структуре прожиточного минимума доля расходов на покупку мяса и рыбы составила 17,4%, овощей и фруктов — 11%, молочных продуктов и яиц — 18%, хлеба и крупы — 6,9%, сахара, чая и специй — 1,7%, - сообщает Комитет.