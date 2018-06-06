«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Июня
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.83 KZT
  • €1 = 390.63 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:48

Просмотров: 570

Жители Актау, голосуйте за финалисток конкурса красоты «Miss Caspiy Aktau» и выбирайте обладательницу титула «Miss Internet»

В Актау стартует голосование за финалисток регионального конкурса «Miss Caspiy Aktau». В этом году конкурс имеет социальную составляющую и участвовать в нем могли не только модели, но и сотрудницы различных компаний. Из числа подавших заявки девушек организаторы выбрали девять финалисток. Из них пользователи lada.kz могут выбрать обладательницу титула «Miss Internet», проголосовав за понравившуюся участницу.

Иллюстративное фото
Финал конкурса состоится 10 июня в гостинице «Caspian Rivera» в 18:30. В составе жюри 15 челове, в их числе дизайнеры, фотографы, блоггеры. Участницам предстоит выполнить несколько заданий, в том числе дефиле в дизайнерских нарядах, ответы на вопросы жюри и многое другое.

Победительница представит Актау на международном конкурсе «Miss Caspiy International», в котором будут участвовать девушки из разных стран.

Голосовать.

Фото предоставлено организаторами и с сайта ae01.alicdn.com


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика