Жители Актау, голосуйте за финалисток конкурса красоты «Miss Caspiy Aktau» и выбирайте обладательницу титула «Miss Internet»

Финал конкурса состоится 10 июня в гостинице «Caspian Rivera» в 18:30. В составе жюри 15 челове, в их числе дизайнеры, фотографы, блоггеры. Участницам предстоит выполнить несколько заданий, в том числе дефиле в дизайнерских нарядах, ответы на вопросы жюри и многое другое.Победительница представит Актау на международном конкурсе «Miss Caspiy International», в котором будут участвовать девушки из разных стран.