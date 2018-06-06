В мае зафиксирован самый высокий рост цен на жилье в Актау

Иллюстративное фото
Стоимость жилья, по данным Krisha.kz, выросла в Актау, Шымкенте, Таразе, Астане и Алматы. Наибольшие изменения индекса в мае произошли в Актау.
- Средняя стоимость одного квадратного метра в этом городе достигла 221 тысячу тенге, что на 2,1% (+4 575 тенге) выше, чем в апреле. Следует отметить, что в целом положительный тренд здесь не изменил ситуацию радикально, а лишь вернул показатели на уровень января. Если сравнивать данные с маем прошлого года, то снижение заметно в пределах 4,7%, - сообщили эксперты Krisha.kz.
Также с начала текущего года в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,6-3,5%. Наценка произошла на такие сервисы, как центральное отопление, электроэнергия (+3,5%), вывоз ТБО (+3% процента), газ в баллонах (+2,8%), горячая вода (+2,4%), централизованное газоснабжение (+1,9%), канализация (+1,4%), содержание жилья (+2,3%), холодная вода (+1,6%).
Фото: Lads.kz
- Средняя стоимость одного квадратного метра в этом городе достигла 221 тысячу тенге, что на 2,1% (+4 575 тенге) выше, чем в апреле. Следует отметить, что в целом положительный тренд здесь не изменил ситуацию радикально, а лишь вернул показатели на уровень января. Если сравнивать данные с маем прошлого года, то снижение заметно в пределах 4,7%, - сообщили эксперты Krisha.kz.
Также с начала текущего года в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,6-3,5%. Наценка произошла на такие сервисы, как центральное отопление, электроэнергия (+3,5%), вывоз ТБО (+3% процента), газ в баллонах (+2,8%), горячая вода (+2,4%), централизованное газоснабжение (+1,9%), канализация (+1,4%), содержание жилья (+2,3%), холодная вода (+1,6%).
Фото: Lads.kz
Оставьте свой комментарий первым.