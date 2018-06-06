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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 562

В мае зафиксирован самый высокий рост цен на жилье в Актау

Стоимость жилья выросла в пяти регионах Казахстана в мае. Самый высокий рост цен на жилье зафиксирован в Актау. Об этом сообщает Krisha.kz.

Иллюстративное фото
Стоимость жилья, по данным Krisha.kz, выросла в Актау, Шымкенте, Таразе, Астане и Алматы. Наибольшие изменения индекса в мае произошли в Актау.

- Средняя стоимость одного квадратного метра в этом городе достигла 221 тысячу тенге, что на 2,1% (+4 575 тенге) выше, чем в апреле. Следует отметить, что в целом положительный тренд здесь не изменил ситуацию радикально, а лишь вернул показатели на уровень января. Если сравнивать данные с маем прошлого года, то снижение заметно в пределах 4,7%, - сообщили эксперты Krisha.kz.

Также с начала текущего года в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,6-3,5%. Наценка произошла на такие сервисы, как центральное отопление, электроэнергия (+3,5%), вывоз ТБО (+3% процента), газ в баллонах (+2,8%), горячая вода (+2,4%), централизованное газоснабжение (+1,9%), канализация (+1,4%), содержание жилья (+2,3%), холодная вода (+1,6%).

Фото: Lads.kz


В мае зафиксирован самый высокий рост цен на жилье в Актау
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