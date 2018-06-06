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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 260

В Мангистауской области повысят тарифы на проезд в межрайонных автобусах

Новые тарифы будут введены после заключения дополнительных соглашений с перевозчиками. Информацию предоставили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
В период с июня по октябрь 2017 года в областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по информации ведомства, поступали обращения от перевозчиков о повышении стоимости проезда.

- Основанием для неоднократных запросов от перевозчиков об увеличении стоимости проезда являются: ежемесячный неустойчивый рост горюче-смазочных материалов на рынке, повышение цен на запчасти и комплектующие, увеличение стоимости технического обслуживания, высокая стоимость новых автомобилей и рост цен на аренду помещений на автостанциях. Поэтому расходы перевозчиков не оправдываются, - подчеркнули в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.


Согласно подпункту 1 пункта 8 статьи 2 Приказа Министра транспорта и коммуникаций РК от 13 октября 2011 года «Методика расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам», стоимость проезда пассажиров на регулярных маршрутах корректируется в случае изменения фактических затрат перевозчиков более чем на 10% по независящим от них ценовым факторам (удорожание или снижение розничных цен на топливо и горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы и запасные части).

- Была создана комиссия по тарифам межрайонных (междугородных, внутриобластных) сообщений. Были рассмотрены заявления о повышении стоимости проезда от перевозчиков, обслуживающих внутриобластные маршруты. В результате голосования более половины от общего состава комиссии, а именно 75%, поддержали решение о повышении стоимости тарифов, - сообщили в ведомстве.


Обновленные тарифы на межрайонные перевозки были согласованы на сессии областного маслихата от 30 мая 2018 года и утверждены постановлением акима Мангистауской области от 31 мая 2018 года.

Тарифы будут введены после заключения дополнительных соглашений с перевозчиками в начале следующей недели.


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:36
Qazirdiń ózinde, aýdan-aralyq aýtobustardyń qal-jaģdaılary ońyp turģan joq. Adam toly, qystyrylys, otyryp barýģa múmkindik joq. Yeger, jol-aqyny kóterse, tipti kóten túri bolatyn túri bar ģoı. Masqara.
 
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Kito (Посетители) Сегодня, 17:30
Платить за полу разваленные автобусы без кондиционеров с неухоженными кондукторами и водителями почти 100 тг?!
Неужели нельзя взять в кредит автобусы с кондиционированием и тогда цена будет оправдана и за запчасти платить не придется.и помнится мне что электо автобусы должны были приехать к нам с экспо , чтото они пропали кудато ..
 
 

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