В Мангистауской области повысят тарифы на проезд в межрайонных автобусах

- Основанием для неоднократных запросов от перевозчиков об увеличении стоимости проезда являются: ежемесячный неустойчивый рост горюче-смазочных материалов на рынке, повышение цен на запчасти и комплектующие, увеличение стоимости технического обслуживания, высокая стоимость новых автомобилей и рост цен на аренду помещений на автостанциях. Поэтому расходы перевозчиков не оправдываются, - подчеркнули в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

- Была создана комиссия по тарифам межрайонных (междугородных, внутриобластных) сообщений. Были рассмотрены заявления о повышении стоимости проезда от перевозчиков, обслуживающих внутриобластные маршруты. В результате голосования более половины от общего состава комиссии, а именно 75%, поддержали решение о повышении стоимости тарифов, - сообщили в ведомстве.

В период с июня по октябрь 2017 года в областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по информации ведомства, поступали обращения от перевозчиков о повышении стоимости проезда.Согласно подпункту 1 пункта 8 статьи 2 Приказа Министра транспорта и коммуникаций РК от 13 октября 2011 года «Методика расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам», стоимость проезда пассажиров на регулярных маршрутах корректируется в случае изменения фактических затрат перевозчиков более чем на 10% по независящим от них ценовым факторам (удорожание или снижение розничных цен на топливо и горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы и запасные части).Обновленные тарифы на межрайонные перевозки были согласованы на сессии областного маслихата от 30 мая 2018 года и утверждены постановлением акима Мангистауской области от 31 мая 2018 года.Тарифы будут введены после заключения дополнительных соглашений с перевозчиками в начале следующей недели.