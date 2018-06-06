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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 1535

Проживающие постоянно в Мангистауской области казахстанцы временно не смогут посещать Туркменистан

В Туркменистане усилены меры безопасности на границе, в связи с этим на период с 6 по 16 июня 2018 года временно закрыт въезд для иностранных граждан, прибывающих в республику в упрощенном порядке. К этой категории относятся граждане Казахстана, постоянно проживающие Мангистауской области. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В департаменте государственных доходов области сообщили, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, граждане Казахстана, постоянно проживающие в Мангистауской области, могут въезжать, выезжать и пребывать без виз на территории Балканского велаята Туркменистана на срок до пяти суток включительно. Место проживания граждан Казахстана определяется на основании отметки о прописке, проставленной в удостоверениях личности (паспортах).

- В соответствии с национальным законодательством Туркменистана пребывание граждан Казахстана свыше сроков упрощенного въезда осуществляется на основании виз, оформленных в установленном порядке. Граждане Казахстана, на которых распространяется действие упрощенного порядка, могут въезжать на территорию Туркменистана и выезжать с данной территории через пункты пропуска, определенные для международного сообщения. В настоящее время на казахско-туркменской границе расположены автомобильный пункт пропуска «Темир-баба», на котором дислоцирован одноименный таможенный пост, а также железнодорожный таможенный пост «Болашак», - сообщили в департаменте государственных доходов области.

Для справки: Приграничный грузопассажирский таможенный пост «Темир-баба» расположен в местности Темир-баба Каракиянского района, расстояние до областного центра - города Актау - 335 км. Зона деятельности: автомобильный пункт пропуска «Темир-баба» и периметр сухопутной границы с Республикой Туркменистан.

Железнодорожный таможенный пост «Болашак» находится в 80 км от автомобильного пункта пропуска на одноименной станции.

Фото: Lada.kz


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