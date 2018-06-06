За взятку в один миллион тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы Мангистауской области

- Взятку в сумме одного миллиона тенге подозреваемый получил за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Офицер водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, - проинформировали в пресс-службе агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

Оперативно-розыскные и негласные следственные действия, по информации ведомства, проводились на основании заявления иностранного предпринимателя, который сообщил о вымогательстве денежных средств со стороны сотрудника антикоррупционной службы.