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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 2238

За взятку в один миллион тенге задержан сотрудник антикоррупционной службы Мангистауской области

Управлением внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции 4 июня изобличен во взяточничестве офицер по особо важным делам департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из доступных источников
Оперативно-розыскные и негласные следственные действия, по информации ведомства, проводились на основании заявления иностранного предпринимателя, который сообщил о вымогательстве денежных средств со стороны сотрудника антикоррупционной службы.

- Взятку в сумме одного миллиона тенге подозреваемый получил за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Офицер водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, - проинформировали в пресс-службе агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.


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Комментарии ( 7 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:33
Хотелось бы знать имя "героя"

Жить нужно непременно хорошо
 
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motor (Посетители) Сегодня, 20:15
Надо еще одну, может и 2 или 3 контролирующих структур. Блин накаркаю еще))
 
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Monkey (Посетители) Сегодня, 20:09
С чем боролся, на то и напоролся lol
 
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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 19:52
Браво!!! Смотрю на новый автотранспорт чиновников и поражаюсь! Откуда деньги?....
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:09
Цитата: kazakhstan
Позор для все структуры!

 Да ладно это для них норма жизни.
Цитата: tolk
Почему не указывают ФИО ?

 Типа своих не сдают. uhmylka
 
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 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 18:58
Позор для все структуры! Руководство понесет наказание или как всегда?!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:23
Почему не указывают ФИО ?
 
 

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