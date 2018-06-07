Житель Актау поплатился штрафом за коробок с марихуаной

Фото из архива Lada.kz
При личном обыске, как сообщили в суде, у мужчины обнаружили спичечный коробок с марихуаной весом 3,72 грамма.
- Полицейские остановили подсудимого у кафе в 23 микрорайоне Актау, - сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 296 УК РК. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (72 150 тенге). Приговор суда не вступил в законную силу.
Статья 296 УК РК. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта.
- Полицейские остановили подсудимого у кафе в 23 микрорайоне Актау, - сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 296 УК РК. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (72 150 тенге). Приговор суда не вступил в законную силу.
Статья 296 УК РК. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта.