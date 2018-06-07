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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 653

Житель Актау поплатился штрафом за коробок с марихуаной

Сумма штрафа составила 72 150 тенге. Об этом сообщила пресс-служба Актауского городского суда.

Фото из архива Lada.kz
При личном обыске, как сообщили в суде, у мужчины обнаружили спичечный коробок с марихуаной весом 3,72 грамма.

- Полицейские остановили подсудимого у кафе в 23 микрорайоне Актау, - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 296 УК РК. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (72 150 тенге). Приговор суда не вступил в законную силу.

Статья 296 УК РК. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта.

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Комментарии ( 1 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 18:44
Покурил разом на 72000тг., отдуши походу "зацепило".
 
 

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