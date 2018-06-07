Житель Актау поплатился штрафом за коробок с марихуаной

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах, - наказывается штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток.



2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, - наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.



3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.



4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

При личном обыске, как сообщили в суде, у мужчины обнаружили спичечный коробок с марихуаной весом 3,72 грамма.- Полицейские остановили подсудимого у кафе в 23 микрорайоне Актау, - сообщили в пресс-службе суда.Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 296 УК РК. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (72 150 тенге). Приговор суда не вступил в законную силу.