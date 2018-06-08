О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 8 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет облачно. Днём воздух прогреется до +25°С, ночью до +21°С. Ветер 3-7 м/с.
В субботу, 9 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днем составит +23°С, ночью +19°С. Ветер 1-5 м/с.
В воскресенье, 10 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Воздух прогреется до +24°С днем и до +19°С ночью. Ветер 3-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, 8 июня в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха составит +27°С днём, ночью +23°С. Ветер 8-13 м/с.
В субботу, 9 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +22°С. Ветер 8-13 м/с.
В воскресенье, 10 июня, воздух прогреется до +24°С днем, ночью до +22°С. Ветер 9-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 9 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днем составит +23°С, ночью +19°С. Ветер 1-5 м/с.
В воскресенье, 10 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Воздух прогреется до +24°С днем и до +19°С ночью. Ветер 3-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, 8 июня в Актау возможна переменная облачность. Температура воздуха составит +27°С днём, ночью +23°С. Ветер 8-13 м/с.
В субботу, 9 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +22°С. Ветер 8-13 м/с.
В воскресенье, 10 июня, воздух прогреется до +24°С днем, ночью до +22°С. Ветер 9-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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