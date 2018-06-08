Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «Мышеловка» (детектив)

Автор: Агата Кристи

Режиссер: Гульсина Миргалиева

Художник: Тимур Коесов

Спектакль состоится 10 июня, начало в 19:00, билеты: 500 тенге

Телефон кассы: 60-10-04.

Дорогой зритель! До встречи в театре!

Детский конкурс красоты

10 июня в 12:00 в гостинице Caspian Rivera состоится конкурс красоты Mini Mister & Miss Caspiy 2018. По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону: +7 7718454427.

Конкурс красоты

10 июня в 18:00 в гостинице Caspian Rivera состоится социальный конкурс красоты Miss Caspiy-2018. По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону: +7 7718454427.

Семейный фестиваль

9-10 июня с 11:00-19:00.

Самый крупный фестиваль в Актау - "БОПЕ FAIR" - лучший отдых для всей семьи.

Вас ждут: презентация качественных детских товаров и услуг, интересные бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, встреча с популярными блогерами и консультация детских врачей, крутые фотозоны, вкусная еда... и это еще не всё.

Приходите с детьми, этот день станет для них незабываемым.

Вход свободный.

Гостиница Holiday Inn, 4 мкр, 73 здание.

Мастер-классы для детей

Приглашаем в новую группу по лепке+английский язык:

- продолжительность - 1 час;

- возраст детишек - 3-5 лет;

- окружающий мир, формы, цвета, буквы, цифры.

В процессе лепки общение на английском языке.

Разовое занятие — 2000 тенге.

Мастер-класс "Слайм"

Возраст: от 5 лет

Продолжительность: один час

Предварительная запись обязательна!

Тел : 33-04-68

Сот: 8 701 270 0753.

Адрес: 14 мкр., 87 дом.

Комплект LEGO Education WeDo 2.0 помогает стимулировать интерес школьников к естественным наукам и инженерному искусству. В курсах по робототехнике на первый план выходит деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.

9 июня открытие группы: РОБОТОТЕХНИКА

Суббота и воскресенье - в 11:30, продолжительность: 1,5 часа

Возраст: 5 +

Количество мест ограничено

Успейте записаться по телефону: 33-04-68, 87012700753.

В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Для здоровья

Приглашаем родителей особенных детей и специалистов, которые работают по коррекции детей с ДЦП, с нарушением психологического развития, со специфическими расстройствами речевого развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также синдромом Дауна и Аутизма на презентацию БАК (аппаратно-компьютерного комплекса биоакустической коррекции "СИНХРО-С"), которая состоится 9 июня в отеле "Ренессанс" (9 мкр., зал "Арал") в 11:00 с участием невропатолога, психолога, логопеда и дефектолога, а также приглашенных гостей из Астаны. Информация по телефону: 8 707 399 0959.

По-настоящему летний 10 сезон Pop shop Aktau

В этом сезоне мы пригласили больше дизайнеров одежды и выделили отдельный зал для аксессуаров!

8, 9 и 10 июня встречаемся в «Renaissance Aktau Hotel», 8 июня - с 18:30 до 23:00; 9 и 10 июня работаем с 10:00 до 22:00.

Спорт

8, 9 и 10 июня в Актау состоится чемпионат Республики Казахстан по брейк-дансу и хип-хопу «Spring Jam 4».

Ждём вас 8 июня по адресу: парк «Акбота», c 17:00, а 9 и 10 июня - с 10:00 на скейт-площадке, а также с 22:00 - на базе отдыха «Sunset».

Желающие поддержать своих фаворитов, могут получить флаер. Вход на базу «Sunset» с флаером - 1000 тенге, без флаера - 2000 тенге. Флаеры вы можете получить на территории проведения «Spring Jam 4».

Для регистрации WhatsApp: +77714431112.

Экзотические птицы

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится в воскресенье, 10 июня. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». В торговом центре «Астана» на втором этаже орудуют разбойники: енот Ракета, обезьянки Боня, Лео и многие другие. С нашими питомцами могут играть и фотографироваться даже маленькие дети. Цена билета: взрослый – 1200 тенге, детям и пенсионерам - 1000 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Фото с ручным питомцем - от 500 тенге. Регламент работы: ежедневно с 12:00 до 21:00. Телефоны для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.

Экскурсии

Квесты

Квест «Оно»

Для любителей кино

В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

Премьеры недели!

«Мир Юрского периода 2» фантастика, боевик, приключения

Сюжет фильма

Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё Мир Юрского периода 2. Динозавры еще никогда не были так близко...

«Лето» биография, музыка, драма

Сюжет фильма

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.

«Красотка на всю голову», комедия

Сюжет фильма

Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. «Попытка засчитана», – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову…

«Решение о ликвидации», военный боевик, драма

Сюжет фильма

Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция — за пределами возможностей...

«От семьи не убежишь», комедия

Сюжет фильма

Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт, но в самый неподходящий момент на выставку приезжает вся семейка Валентина, которая проливает свет на его прошлое и расстраивает все планы.

Представьте, что вы оказываетесь запертыми в игровом пространстве, и вам необходимо выбраться из него за 60 минут! У вас в арсенале только логика, гибкий ум и здравый смысл против задач, головоломок и тайн, предусмотренных сценарием. Квест - это командная работа, поэтому без помощи друзей тут не обойтись. Все задачи решаются без помощи силы, нужно только логическое мышление. График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 22.00 (бронирование игр). По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.