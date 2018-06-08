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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 327

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 9 и 10 июня.

Иллюстративное фото
Театр

Как провести ближайшие выходные в Актау

Спектакль «Мышеловка» (детектив)
Автор: Агата Кристи
Режиссер: Гульсина Миргалиева
Художник: Тимур Коесов
Спектакль состоится 10 июня, начало в 19:00, билеты: 500 тенге
Телефон кассы: 60-10-04.
Дорогой зритель! До встречи в театре!


Детский конкурс красоты

Как провести ближайшие выходные в Актау

10 июня в 12:00 в гостинице Caspian Rivera состоится конкурс красоты Mini Mister & Miss Caspiy 2018. По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону: +7 7718454427.


Конкурс красоты

Как провести ближайшие выходные в Актау

10 июня в 18:00 в гостинице Caspian Rivera состоится социальный конкурс красоты Miss Caspiy-2018. По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону: +7 7718454427.


Семейный фестиваль

Как провести ближайшие выходные в Актау

9-10 июня с 11:00-19:00.
Самый крупный фестиваль в Актау - "БОПЕ FAIR" - лучший отдых для всей семьи.
Вас ждут: презентация качественных детских товаров и услуг, интересные бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, встреча с популярными блогерами и консультация детских врачей, крутые фотозоны, вкусная еда... и это еще не всё.
Приходите с детьми, этот день станет для них незабываемым.
Вход свободный.
Гостиница Holiday Inn, 4 мкр, 73 здание.


Мастер-классы для детей

Как провести ближайшие выходные в Актау

Приглашаем в новую группу по лепке+английский язык:
- продолжительность - 1 час;
- возраст детишек - 3-5 лет;
- окружающий мир, формы, цвета, буквы, цифры.
В процессе лепки общение на английском языке.
Разовое занятие — 2000 тенге.


Мастер-класс "Слайм"

Как провести ближайшие выходные в Актау

Возраст: от 5 лет
Продолжительность: один час
Предварительная запись обязательна!
Тел : 33-04-68
Сот: 8 701 270 0753.
Адрес: 14 мкр., 87 дом.


Как провести ближайшие выходные в Актау

Комплект LEGO Education WeDo 2.0 помогает стимулировать интерес школьников к естественным наукам и инженерному искусству. В курсах по робототехнике на первый план выходит деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.


9 июня открытие группы: РОБОТОТЕХНИКА
Суббота и воскресенье - в 11:30, продолжительность: 1,5 часа
Возраст: 5 +
Количество мест ограничено
Успейте записаться по телефону: 33-04-68, 87012700753.


Как провести ближайшие выходные в Актау

В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.


Для здоровья

Как провести ближайшие выходные в Актау

Приглашаем родителей особенных детей и специалистов, которые работают по коррекции детей с ДЦП, с нарушением психологического развития, со специфическими расстройствами речевого развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также синдромом Дауна и Аутизма на презентацию БАК (аппаратно-компьютерного комплекса биоакустической коррекции "СИНХРО-С"), которая состоится 9 июня в отеле "Ренессанс" (9 мкр., зал "Арал") в 11:00 с участием невропатолога, психолога, логопеда и дефектолога, а также приглашенных гостей из Астаны. Информация по телефону: 8 707 399 0959.


По-настоящему летний 10 сезон Pop shop Aktau

Как провести ближайшие выходные в Актау

В этом сезоне мы пригласили больше дизайнеров одежды и выделили отдельный зал для аксессуаров!
8, 9 и 10 июня встречаемся в «Renaissance Aktau Hotel», 8 июня - с 18:30 до 23:00; 9 и 10 июня работаем с 10:00 до 22:00.


Спорт

Как провести ближайшие выходные в Актау

8, 9 и 10 июня в Актау состоится чемпионат Республики Казахстан по брейк-дансу и хип-хопу «Spring Jam 4».
Ждём вас 8 июня по адресу: парк «Акбота», c 17:00, а 9 и 10 июня - с 10:00 на скейт-площадке, а также с 22:00 - на базе отдыха «Sunset».
Желающие поддержать своих фаворитов, могут получить флаер. Вход на базу «Sunset» с флаером - 1000 тенге, без флаера - 2000 тенге. Флаеры вы можете получить на территории проведения «Spring Jam 4».
Для регистрации WhatsApp: +77714431112.


Экзотические птицы

Как провести ближайшие выходные в Актау

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится в воскресенье, 10 июня. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.


Как провести ближайшие выходные в Актау

Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». В торговом центре «Астана» на втором этаже орудуют разбойники: енот Ракета, обезьянки Боня, Лео и многие другие. С нашими питомцами могут играть и фотографироваться даже маленькие дети. Цена билета: взрослый – 1200 тенге, детям и пенсионерам - 1000 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Фото с ручным питомцем - от 500 тенге. Регламент работы: ежедневно с 12:00 до 21:00. Телефоны для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.


Экскурсии

Как провести ближайшие выходные в Актау


Квесты

Как провести ближайшие выходные в Актау

Квест «Оно»

Представьте, что вы оказываетесь запертыми в игровом пространстве, и вам необходимо выбраться из него за 60 минут! У вас в арсенале только логика, гибкий ум и здравый смысл против задач, головоломок и тайн, предусмотренных сценарием. Квест - это командная работа, поэтому без помощи друзей тут не обойтись. Все задачи решаются без помощи силы, нужно только логическое мышление. График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 22.00 (бронирование игр). По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.

Для любителей кино

В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
 

Премьеры недели!

Как провести ближайшие выходные в Актау

«Мир Юрского периода 2» фантастика, боевик, приключения

Сюжет фильма

Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё Мир Юрского периода 2. Динозавры еще никогда не были так близко...


«Лето» биография, музыка, драма

Как провести ближайшие выходные в Актау

Сюжет фильма

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.


«Красотка на всю голову», комедия

Как провести ближайшие выходные в Актау

Сюжет фильма

Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. «Попытка засчитана», – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову…


«Решение о ликвидации», военный боевик, драма

Как провести ближайшие выходные в Актау

Сюжет фильма

Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция — за пределами возможностей...


«От семьи не убежишь», комедия

Как провести ближайшие выходные в Актау

Сюжет фильма

Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт, но в самый неподходящий момент на выставку приезжает вся семейка Валентина, которая проливает свет на его прошлое и расстраивает все планы.


Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:01
Aktau open fest bolady ma jalpy?
 
 

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