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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 2134

Премьер-Министр РК прибыл в Мангистаускую область

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Бакытжан Сагинтаев посетит ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры городов Актау и Жанаозен. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра.

Б. Сагинтаев. Фото из архива lada.kz
В Жанаозене Премьер-Министр на примере новой производственной базы АО «ОзенМунайГаз» ознакомится с ходом цифровизации объектов крупной промышленности в рамках Послания Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», - сообщается на официальном сайте.

На объекте мини-ТЭЦ ГКП «Озен Жылу», вошедшем в комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен, будет осмотрено функционирование турбинного агрегата и готовность котельной к предстоящему отопительному сезону.

Планируется, что в рамках посещения политехнического колледжа Бакытжану Сагинтаеву доложат о принимаемых мерах по цифровизации системы образования. Здесь же состоится встреча с общественностью и активом города по вопросам социально-экономического развития, реализации комплексного плана развития Жанаозена, расширения предпринимательства, цифровизации и перспективах дальнейшего развития.

В областном центре Премьер-Министр РК ознакомится с новыми производственными и сервисными возможностями в рамках технологической модернизации производственной базы и цифровизации деятельности компании «Шлюмберже» и металлургического завода ТОО «Aktau Steel».

В программе рабочей поездки в Актау — ознакомление с деятельностью Центра обслуживания предпринимателей. Внимание будет обращено на качество предоставления услуг по принципу «одного окна», направленных на развитие МСБ, и готовность к реализации нового закона о предпринимательской деятельности.


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Комментарии ( 4 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 16:32
Полицай вместо того чтобы работать все стоят на дороге для чего?
 
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 Морской (Посетители) Сегодня, 15:31
Премьер проверяет готовность к отопительному сезону...Капец,дожили! cry
 
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  • Orion
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  • RTT
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 Machete (Посетители) Сегодня, 14:52
Вряд ли его приезд что то изменит.....
 
-2
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  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:29
Baıqadym. Adam qusap kelý joq, búkil bir qalanyń mazasyn ketirip keletin basqarma tóreģasyna jol bolsyn...
 
 

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