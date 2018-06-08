Премьер-Министр РК прибыл в Мангистаускую область

Б. Сагинтаев. Фото из архива lada.kz

В Жанаозене Премьер-Министр на примере новой производственной базы АО «ОзенМунайГаз» ознакомится с ходом цифровизации объектов крупной промышленности в рамках Послания Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», - сообщается на официальном сайте.



На объекте мини-ТЭЦ ГКП «Озен Жылу», вошедшем в комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен, будет осмотрено функционирование турбинного агрегата и готовность котельной к предстоящему отопительному сезону.



Планируется, что в рамках посещения политехнического колледжа Бакытжану Сагинтаеву доложат о принимаемых мерах по цифровизации системы образования. Здесь же состоится встреча с общественностью и активом города по вопросам социально-экономического развития, реализации комплексного плана развития Жанаозена, расширения предпринимательства, цифровизации и перспективах дальнейшего развития.



В областном центре Премьер-Министр РК ознакомится с новыми производственными и сервисными возможностями в рамках технологической модернизации производственной базы и цифровизации деятельности компании «Шлюмберже» и металлургического завода ТОО «Aktau Steel».



В программе рабочей поездки в Актау — ознакомление с деятельностью Центра обслуживания предпринимателей. Внимание будет обращено на качество предоставления услуг по принципу «одного окна», направленных на развитие МСБ, и готовность к реализации нового закона о предпринимательской деятельности.