«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.02 KZT
  • €1 = 392.91 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 326

В аэропорту Актау должны отменить плату за багажные тележки

Руководство аэропорта Актау должно отказаться от взимания оплаты за багажные тележки. Об этом сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий по защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области.

Багажная тележка. Фото из интернета
У руководства воздушной гавани есть 10 рабочих дней, в течение которых они должны устранить нарушения, выявленные в пассажирском терминале.

- В наш департамент поступило заявление от пассажира рейса Алматы-Актау. У него был большой багаж, и он хотел воспользоваться багажной тележкой. Но выяснилось, что она платная. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо внести 100 тенге в монетный замок. У мужчины не было монетки, и он вынужден был нести свой багаж в руках, – сообщил Бауыржан Есенов, руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области.

По данным антимонопольного органа, деньги пассажир может вернуть, если возвращает тележку на место. В случае, если он оставляет ее на территории аэропорта, то 100 тенге не возвращаются.

В ведомстве отметили, что руководству воздушной гавани необходимо демонтировать монетные замки с багажных тележек либо прекратить их эксплуатацию.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика