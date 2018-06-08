В аэропорту Актау должны отменить плату за багажные тележки

Багажная тележка. Фото из интернета

У руководства воздушной гавани есть 10 рабочих дней, в течение которых они должны устранить нарушения, выявленные в пассажирском терминале.



- В наш департамент поступило заявление от пассажира рейса Алматы-Актау. У него был большой багаж, и он хотел воспользоваться багажной тележкой. Но выяснилось, что она платная. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо внести 100 тенге в монетный замок. У мужчины не было монетки, и он вынужден был нести свой багаж в руках, – сообщил Бауыржан Есенов, руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области.



По данным антимонопольного органа, деньги пассажир может вернуть, если возвращает тележку на место. В случае, если он оставляет ее на территории аэропорта, то 100 тенге не возвращаются.



В ведомстве отметили, что руководству воздушной гавани необходимо демонтировать монетные замки с багажных тележек либо прекратить их эксплуатацию.