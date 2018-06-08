Жителей Актау приглашают на благотворительный концерт

В мероприятии примут участие блогеры, танцевальные коллективы, певцы и шоумены Актау.- Кроме того, пока на парковке для жителей и гостей Актау будут выступать творческие коллективы, на кассах супермаркета посетителей будут обслуживать известные в городе шоумэны и блогеры, а три процента с каждого чека будут направлены на лечение Жансаи Калдыгожиной и Дмитрия Григорьева. У обоих деток онкологическое заболевание, сообщили организаторы.Дополнительно на кассах будут установлены специальные корзины для пожертвований.