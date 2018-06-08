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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 77

Жителей Актау приглашают на благотворительный концерт

Благотворительный концерт состоится 10 июня в 16:00 часов на территории парковки ТЦ «Ардагер». Собранные средства пойдут на лечение Жансаи Калдыгожиной и Дмитрия Григорьева.

фото с сайта UTMagazine.ru
В мероприятии примут участие блогеры, танцевальные коллективы, певцы и шоумены Актау.

- Кроме того, пока на парковке для жителей и гостей Актау будут выступать творческие коллективы, на кассах супермаркета посетителей будут обслуживать известные в городе шоумэны и блогеры, а три процента с каждого чека будут направлены на лечение Жансаи Калдыгожиной и Дмитрия Григорьева. У обоих деток онкологическое заболевание, сообщили организаторы.

Жителей Актау приглашают на благотворительный концерт






Дополнительно на кассах будут установлены специальные корзины для пожертвований.


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