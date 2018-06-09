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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 276

120 тысяч тенге заплатит житель Актау за вождение без прав и в нетрезвом виде

Лишенный водительских прав мужчина был задержан сотрудниками полиции за рулем автомашины марки Мitsubisi Pajero. За езду в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения его лишили права водить машину на три года и оштрафовали на 120 250 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Иллюстративное фото
Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

- Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Г., который будучи лицом ранее лишённым, согласно постановлению Специализированного административного суда Актау права на управление транспортным средством сроком на три года, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки Мitsubisi Pajero, был задержан сотрудниками полиции. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 месячных расчётных показателей с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, - сообщили в Актауском городском суде.

Фото с сайта informator.news


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:09
Aty-jóni bolmasa, sotta joq.
 
 

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