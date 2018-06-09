120 тысяч тенге заплатит житель Актау за вождение без прав и в нетрезвом виде

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Приговором суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).



- Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Г., который будучи лицом ранее лишённым, согласно постановлению Специализированного административного суда Актау права на управление транспортным средством сроком на три года, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки Мitsubisi Pajero, был задержан сотрудниками полиции. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 месячных расчётных показателей с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, - сообщили в Актауском городском суде.



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