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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 1037

В Мангистау планируют ввести в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров жилья

Для реализации ипотечной программы «7-20-25» в Мангистауской области сумма кредита составит 25 миллионов тенге. Об этом заявил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области во время визита премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в регион.

Рабочий визит Бакытжана Сагинтаева в Мангистаускую область
Ералы Тугжанов рассказал, какие меры в регионе предпринимаются по развитию экономики.

- В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров жилья. В рамках программы «7-20-25» сумма кредита в Мангистауской области составит 25 миллионов тенге. Кроме того, по механизму государственно-частного партнерства в регионе будет построено шесть студенческих общежитий на 2 600 мест. Активно в области развивается малый и средний бизнес. В этом году объем микрокредитов увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил 1,8 миллиарда тенге. Кроме того, в регионе была запущена программа «Нур Капитал» с кредитной ставкой один процент, - сказал Ералы Тугжанов.

На сегодняшний день в регионе, по данным управления образования области, действует пять общежитий на 1 392 места: в Актау - 200 мест, в Каракиянском районе — 200 мест, в Жанаозене - 42 места, в «Yessenov University» - 950 мест.

- Потребность в регионе в общежитиях составляет 2 600 мест, в том числе 1 600 мест — для студентов колледжей и тысяча мест требуется — для студентов «Yessenov University». Чтобы решить проблему, рассматривается вопрос строительства шести общежитий: трех - для колледжей в Актау и двух - для университета, а также общежития на 100 мест в Жанаозене за счет механизмов государственно-частного партнерства и инвесторов. Для общежитий уже выделены земельные участки, в то же время рассматриваются вопрос и способы покупки готовых зданий, - рассказали в управлении образования области.

В рамках рабочей поездки премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил в Актау такие объекты, как производственная база компании «Шлюмберже», металлургический завод ТОО «Aktau Steel» и Центр обслуживания предпринимателей «Мангыстау».

- ЦОП предоставляет услуги по принципу «одного окна» по следующим направлениям: сервисные и консалтинговые услуги, обучение основам предпринимательства и рабочим профессиям «Жаңа серпін», сопровождение инвестиционных проектов, услуги ЦОН, терминала налогоплательщика, Центра занятости и микрокредитования. Кроме того, здесь в цифровом формате принимаются заявки на подключение к коммунальным услугам. В проекте «Бастау бизнес» в 2017 году приняли участие 930 начинающих бизнесменов. За пять месяцев 2018 года основам предпринимательства обучено 292 желающих, - сказал Нурбек Карасаев, директор региональной палаты предпринимателей.

В завершение рабочей поездки глава правительства провел встречу с активом области и представителями бизнеса по вопросам развития региона: диверсификации экономики, подготовки кадров, управления трудовыми ресурсами, а также развитию бизнеса.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области


В Мангистау планируют ввести в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров жилья
В Мангистау планируют ввести в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров жилья
В Мангистау планируют ввести в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров жилья
В Мангистау планируют ввести в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров жилья
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Комментарии ( 2 )

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Жергілікті (Посетители) Сегодня, 13:51
Өте көп екен-25млн.тенге
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:05
Bul baģdarlamasyzda, qalamyzda kóp páterli úıler salynýda. Basqa oblystardy oılańdar...
 
 

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