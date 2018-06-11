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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 800

Дарина Чигина и Аксунгуль Ембергенова из Актау завоевали гран-при на конкурсе красоты в Греции

Конкурсантки из Актау стали победительницами международного конкурса «Little supermodel world 2018». Гран-при и супер гран-при завоевали Дарина Чигина и Аксунгуль Ембергенова. Об этом сообщили в модельном агенстве «D.A school».

Победительницы из Актау
Дарина Чигина, которая представляла Казахстан на международном конкурсе в Греции, завоевала сразу два титула и гран-при: “Super Grand Prix”, «Лицо фестиваля» и «Little supermodel world 2018”. Аксунгуль Ембергенова – «Grand prix Little super model world».

- Это первое место в нелегком и справедливом европейском конкурсе. Конкуренция была очень жесткой, и так как мы первый раз принимали участие в модельном конкурсе, то и не настраивались на победу! Хотя уже на репетициях стали говорить, что Дарина хочет и может работать. Очень устремленный ребенок! Когда нам дали номинацию и корону, я уже была рада! Но когда в конце объявили гран-при и нашу фамилию, я сначала решила, что организаторы ошиблись! Но потом, когда увидела ее на сцене, просто расплакалась, - рассказала Ирина Беляева, мама победительницы.

Фото «DA School»


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Комментарии ( 1 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 11:49
Фото нормальное не могли предоставить?!
 
 

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