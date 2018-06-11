Дарина Чигина и Аксунгуль Ембергенова из Актау завоевали гран-при на конкурсе красоты в Греции

Победительницы из Актау

Дарина Чигина, которая представляла Казахстан на международном конкурсе в Греции, завоевала сразу два титула и гран-при: “Super Grand Prix”, «Лицо фестиваля» и «Little supermodel world 2018”. Аксунгуль Ембергенова – «Grand prix Little super model world».



- Это первое место в нелегком и справедливом европейском конкурсе. Конкуренция была очень жесткой, и так как мы первый раз принимали участие в модельном конкурсе, то и не настраивались на победу! Хотя уже на репетициях стали говорить, что Дарина хочет и может работать. Очень устремленный ребенок! Когда нам дали номинацию и корону, я уже была рада! Но когда в конце объявили гран-при и нашу фамилию, я сначала решила, что организаторы ошиблись! Но потом, когда увидела ее на сцене, просто расплакалась, - рассказала Ирина Беляева, мама победительницы.



Фото «DA School»