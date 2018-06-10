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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 1253

Разметка в центре Актау соответствует стандарту - подрядная компания

Об этом заявил Георгий Джихвашвили, инженер-геодезист подрядной компании.

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Разметка напротив музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина, по словам Георгия Джихвашвили, полностью соответствует стандарту.

- В понедельник будет собрана комиссия, где решится вопрос о расширении, либо сужении дороги. Либо придется наносить разметку не по стандарту. Это термопластик, а не краска. В любом случае, проблема разрешится. У нас есть специальное оборудование для удаления нанесенной разметки, - отметил Георгий Джихвашвили.


Напомним, водители сняли на видео странную разметку на автодороге в центре Актау.


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Комментарии ( 5 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:42
Две полосы соответствуют стандарту,а одна нет.Значит здесь просто две полосы.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Ну Ну
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:32
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Господин Джихвашвили, раз такое утверждашь - сядь за руль своей собственной машины и проедь по правой полосе, а мы все посмотрим как это у тебя получится.
Дорога открыта для движения транспорта. Вы господин Джихвашвили оплатите ремонт машины, если кто то благодаря вашим художествам ночью в темноте налетит на бордюр?

И он еще называется геодезистом!
Даже если в проектных чертежах была слелана ошибка, зачем этот бред наносить в реале на дорогу???
Может быть надо было сначала поднять вопрос о необходимости пересмотреть разметку(ну или определиться с расширением-сужением дороги), а потом уже художеством заниматься???
Все через задницу...
Реально, кто будет отвечать, если из-за этих художеств случиться ДТП?
 
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Критика (Посетители) Сегодня, 20:14
Скорее всего, две полосы объединят в одну, в одну широоокую. Всё расходимся...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:10
Jol jóndeler aldynda, syzyqtarmen bári jaqsy boldy. Al qazir qısyq turģany sonshalyq, tipti kúlkili. Sonda burynģy jol syzyqtar talaptarģa saı bolmaģan degen sóz.
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 19:01
Жила-была хорошая дорога с нормальной разметкой. Да, полосы были узковатые в этом направлении, но все как-то помещались и ездили.
Сужать дорогу - лучшая идея, да. Всё равно машин мало и дороги пустуют, надо создавать больше пробок.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:39
Может быть состав соответствует стандарту, но никак не ширина первой полосы. Это ж только для мопедов, действительно.
При такой ширине тут гарантировано будет столпотворение, причём, и час пика дожидаться не надо будет...

Госп-н Джихвашвили или не понимает суть вопроса, или просто откровенно лукавит.
 
 

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