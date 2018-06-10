Разметка в центре Актау соответствует стандарту - подрядная компания

- В понедельник будет собрана комиссия, где решится вопрос о расширении, либо сужении дороги. Либо придется наносить разметку не по стандарту. Это термопластик, а не краска. В любом случае, проблема разрешится. У нас есть специальное оборудование для удаления нанесенной разметки, - отметил Георгий Джихвашвили.

Разметка напротив музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина, по словам Георгия Джихвашвили, полностью соответствует стандарту.Напомним, водители сняли на видео странную разметку на автодороге в центре Актау.