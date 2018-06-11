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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:34

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Названо имя победительницы конкурса Miss Caspiy 2018

Обладательницей украшения с бриллиантами, главного приза регионального конкурса красоты, стала Назым Труналина, официантка Chechil Pub Aktau.

Назым Труналина
Участницы соревновались в нескольких номинациях: представление («визитка»), выход в дизайнерских платьях, а также финальное дефиле. Оценивали девушек журналисты, блогеры, ведущие мероприятий, фитнес-тренеры и дизайнеры.

В конкурсе приняли участие представительницы организаций Актау в возрасте от 17 до 28 лет.

Второй вице-мисс Miss Caspiy 2018 стала Диана Шналиева - «Мисс Тумба», первой вице-мисс Miss Caspiy 2018 назвали Викторию Кушербаеву - «Мисс Огни Мангистау».

Сразу три титула: «Приз зрительских симпатий», «Мисс Интернет» и Miss Caspiy – 2018 завоевала Назым Труналина - Мисс Chechil Pub Aktau.

Назым Труналина рассказала, что гордится своим ростом — 185 сантиметров. В конкурсе красоты участвует не в первый раз. Мечтает достойно представить Актау на Miss Caspiy International.

- Конечно, я очень волновалась, ведь для меня этот конкурс был важным событием. Я считаю, что достойна этого титула. Участвовать в конкурсе я решила сама. Это мой четвертый конкурс красоты. Помимо работы в Chechil Pub Aktau, я занимаюсь в модельном агентстве. Мечтаю открыть собственный ресторан, чтобы мой сын и семья ни в чем не нуждались. Еще мечтаю купить квартиру маме и семье, чтобы родные мной гордились, - рассказала победительница.

Финал конкурса красоты прошел 10 июня.



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Официантка Назым Труналина стала «Miss Caspyi 2018»


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