Названо имя победительницы конкурса Miss Caspiy 2018

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Участницы соревновались в нескольких номинациях: представление («визитка»), выход в дизайнерских платьях, а также финальное дефиле. Оценивали девушек журналисты, блогеры, ведущие мероприятий, фитнес-тренеры и дизайнеры.В конкурсе приняли участие представительницы организаций Актау в возрасте от 17 до 28 лет.Второй вице-мисс Miss Caspiy 2018 стала Диана Шналиева - «Мисс Тумба», первой вице-мисс Miss Caspiy 2018 назвали Викторию Кушербаеву - «Мисс Огни Мангистау».Сразу три титула: «Приз зрительских симпатий», «Мисс Интернет» и Miss Caspiy – 2018 завоевала Назым Труналина - Мисс Chechil Pub Aktau.Назым Труналина рассказала, что гордится своим ростом — 185 сантиметров. В конкурсе красоты участвует не в первый раз. Мечтает достойно представить Актау на Miss Caspiy International.- Конечно, я очень волновалась, ведь для меня этот конкурс был важным событием. Я считаю, что достойна этого титула. Участвовать в конкурсе я решила сама. Это мой четвертый конкурс красоты. Помимо работы в Chechil Pub Aktau, я занимаюсь в модельном агентстве. Мечтаю открыть собственный ресторан, чтобы мой сын и семья ни в чем не нуждались. Еще мечтаю купить квартиру маме и семье, чтобы родные мной гордились, - рассказала победительница.Финал конкурса красоты прошел 10 июня.