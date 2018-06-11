Исследование: В мае товары и услуги в Мангистау подорожали в среднем на 0,4 процента

Товары и услуги в регионе подорожали в сравнении с апрелем 2018 года на 0,4 процента. С декабря 2017 года цены изменились на 2,3 процента.Продовольственные товары, как сообщает комитет, подорожали на 0,6 процента, непродовольственные — на 0,5 процента. Стоимость платных услуг увеличилась на 0,3 процента.- Цены на хлебобулочные изделия повысились на 0,8 процента. На столько же подорожали мясо и птица. Молоко, яйца и сыр подорожали на 0,6 процента, фрукты — на 0,1 процента, сахар — на 4,3 процента, алкоголь и табачные изделия подорожали на 0,3 процента, - сообщат комитет по статистике.Зарегистрировано, по сообщению ведомства, снижение цен на масло (-0,4 процента), крупы (-0,8 процента), овощи (-0,7 процента).Повысились цены на одежду и обувь (+1 процент), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+0,4 процента), услуги здравоохранения (+0,5 процента), транспортные услуги (+0,6 процента), фармацевтическая продукция (+1,2 процента).