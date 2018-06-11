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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 169

Исследование: В мае товары и услуги в Мангистау подорожали в среднем на 0,4 процента

Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта pixabay.com
Товары и услуги в регионе подорожали в сравнении с апрелем 2018 года на 0,4 процента. С декабря 2017 года цены изменились на 2,3 процента.

Исследование: В мае товары и услуги в Мангистау подорожали в среднем на 0,4 процента


Продовольственные товары, как сообщает комитет, подорожали на 0,6 процента, непродовольственные — на 0,5 процента. Стоимость платных услуг увеличилась на 0,3 процента.

- Цены на хлебобулочные изделия повысились на 0,8 процента. На столько же подорожали мясо и птица. Молоко, яйца и сыр подорожали на 0,6 процента, фрукты — на 0,1 процента, сахар — на 4,3 процента, алкоголь и табачные изделия подорожали на 0,3 процента, - сообщат комитет по статистике.

Зарегистрировано, по сообщению ведомства, снижение цен на масло (-0,4 процента), крупы (-0,8 процента), овощи (-0,7 процента).

Повысились цены на одежду и обувь (+1 процент), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+0,4 процента), услуги здравоохранения (+0,5 процента), транспортные услуги (+0,6 процента), фармацевтическая продукция (+1,2 процента).


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:24
Окна разинув, стоят магазины.
В окнах продукты: вина, фрукты.
От мух кисея. Сыры не засижены.
Лампы сияют. «Цены снижены».
Стала оперяться моя кооперация.
Бьем грошом.
Очень хорошо. (Маяковский) uhmylka
 
 

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