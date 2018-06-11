Специалисты областного перинатального центра организуют в Актау онкоскрининг с зарубежными профессорами

Областной перинатальный центр. Фото из архива Lada.kz

В областном перинатальном центре (ОПЦ), расположенном в 26 микрорайоне Актау, 11 июня стартовала Неделя эндоскопической хирургии с участием казахстанских и зарубежных специалистов.



- Организуя на базе ОПЦ онкоскрининг на различные патологии совместно с врачами-онкологами области, зарубежными профессорами, мы расширяем свои возможности. С предварительным диагнозом женщины могут обратиться в приемный покой перинатального центра. После скрининга специалисты установят окончательный диагноз и, при необходимости, назначат соответствующее лечение, - прокомментировала Жамал Жаманбаева, директор ОПЦ.



Местные и зарубежные специалисты, как сообщила директор ОПЦ, в рамках Недели эндоскопической хирургии проведут в центре порядка 20 операций.



- ОПЦ имеет в своем распоряжении операционную, оснащенную современными системами визуализации. Здесь работают хорошо подготовленные кадры, - оценили работу медицинского учреждения зарубежные коллеги.