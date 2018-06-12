Ясную погоду обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Во вторник, 12 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +21°С. Ветер 5-8 м/с.
В среду, 13 июня, воздух прогреется до +24°С днем, ночью до +21°С. Ветер 2-5 м/с.
В четверг, 14 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +22°С. Ветер 4 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 12 июня, температура воздуха в Актау составит +27°С днём, ночью +24°С. Ветер 11-15 м/с.
В среду, 13 июня, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +25°С, ночью до +23°С. Ветер 8-10 м/с.
В четверг, 14 июня, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +26°С днем, ночью до +23°С. Ветер 7-12 м/с.
Видео предоставлено @aktau_air. Его можно скачать здесь.
В среду, 13 июня, воздух прогреется до +24°С днем, ночью до +21°С. Ветер 2-5 м/с.
В четверг, 14 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +22°С. Ветер 4 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 12 июня, температура воздуха в Актау составит +27°С днём, ночью +24°С. Ветер 11-15 м/с.
В среду, 13 июня, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +25°С, ночью до +23°С. Ветер 8-10 м/с.
В четверг, 14 июня, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +26°С днем, ночью до +23°С. Ветер 7-12 м/с.
Видео предоставлено @aktau_air. Его можно скачать здесь.
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