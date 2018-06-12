Комитет по статистике: Число самозанятых в Мангистауской области за год выросло на 12,3 процента

К лицам трудоспособного возраста относятся мужчины от 16 до 63 лет и женщины в возрасте от 16 до 58 лет.

Число занятых жителей Мангистауской области составило 275 600 человек. Более половины — 45,3 процента (155 100 человек) — это мужчины. Доля женщин в общем числе занятых составляет 43,7 процента (120 400 человек).Более 260 тысяч человек (94,5 процента от общего числа занятых) — наемные работники. Самозанятые жители составляют 5,5 процента (15 300 человек).Численность безработного населения трудоспособного возраста составила 14 200 человек.Большая часть безработных: 65,9 процента составляют женщины, 34,1 процента - мужчины.Уровень безработицы составил 4,9 процента.