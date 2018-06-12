Комитет по статистике: Число самозанятых в Мангистауской области за год выросло на 12,3 процента

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Число занятых жителей Мангистауской области составило 275 600 человек. Более половины — 45,3 процента (155 100 человек) — это мужчины. Доля женщин в общем числе занятых составляет 43,7 процента (120 400 человек).
Более 260 тысяч человек (94,5 процента от общего числа занятых) — наемные работники. Самозанятые жители составляют 5,5 процента (15 300 человек).
Численность безработного населения трудоспособного возраста составила 14 200 человек.
Большая часть безработных: 65,9 процента составляют женщины, 34,1 процента - мужчины.
Уровень безработицы составил 4,9 процента.
Для справки:
Более 260 тысяч человек (94,5 процента от общего числа занятых) — наемные работники. Самозанятые жители составляют 5,5 процента (15 300 человек).
Численность безработного населения трудоспособного возраста составила 14 200 человек.
Большая часть безработных: 65,9 процента составляют женщины, 34,1 процента - мужчины.
Уровень безработицы составил 4,9 процента.
Для справки:
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