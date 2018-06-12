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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:13

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Комитет по статистике: Число самозанятых в Мангистауской области за год выросло на 12,3 процента

Граждане, работающие «на себя», составляют 5,5 процента от общего числа занятых трудоспособного возраста. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта pixabay.com
Число занятых жителей Мангистауской области составило 275 600 человек. Более половины — 45,3 процента (155 100 человек) — это мужчины. Доля женщин в общем числе занятых составляет 43,7 процента (120 400 человек).

Более 260 тысяч человек (94,5 процента от общего числа занятых) — наемные работники. Самозанятые жители составляют 5,5 процента (15 300 человек).

Численность безработного населения трудоспособного возраста составила 14 200 человек.
Большая часть безработных: 65,9 процента составляют женщины, 34,1 процента - мужчины.

Уровень безработицы составил 4,9 процента.

Для справки:

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