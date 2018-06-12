Видео о благоустройстве набережной 15 микрорайона представил акимат Актау

Иллюстративное фото
На набережной 15 микрорайона ведутся строительно-монтажные работы. Запланировано озеленение и благоустройство участка площадью 7,59 Га.
- Парковка, лестница длиной 101,2 и шириной 24,4 метра появится в северной части набережной. Между лестницами будут установлены скамейки. В центральной части набережной будет установлена сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, предусмотрено освещение пешеходных дорожек, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, благоустройство прибрежной зоны планируется от 10 дома в 15 микрорайоне до микрорайона «Самал», включая территорию, непосредственно прилегающую к гостиничному комплексу «Самал».
Фото и видео акимата Актау
- Парковка, лестница длиной 101,2 и шириной 24,4 метра появится в северной части набережной. Между лестницами будут установлены скамейки. В центральной части набережной будет установлена сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, предусмотрено освещение пешеходных дорожек, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, благоустройство прибрежной зоны планируется от 10 дома в 15 микрорайоне до микрорайона «Самал», включая территорию, непосредственно прилегающую к гостиничному комплексу «Самал».
Фото и видео акимата Актау