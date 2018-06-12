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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 346

Видео о благоустройстве набережной 15 микрорайона представил акимат Актау

На набережной Актау планируют построить 24-местную парковку для лиц с особыми потребностями, а также установить сцену для проведения мероприятий. Об этом сообщили в городском акимате.

Иллюстративное фото
На набережной 15 микрорайона ведутся строительно-монтажные работы. Запланировано озеленение и благоустройство участка площадью 7,59 Га.

- Парковка, лестница длиной 101,2 и шириной 24,4 метра появится в северной части набережной. Между лестницами будут установлены скамейки. В центральной части набережной будет установлена сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, предусмотрено освещение пешеходных дорожек, - сообщили в акимате Актау.



Напомним, благоустройство прибрежной зоны планируется от 10 дома в 15 микрорайоне до микрорайона «Самал», включая территорию, непосредственно прилегающую к гостиничному комплексу «Самал».

Фото и видео акимата Актау


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Комментарии ( 3 )

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makovka (Посетители) Сегодня, 12:01
Главное, чтобы потом на этих больших площадях не устроили прокат велосипедов, машинок и т д. Хотя, кто знает.... может для этого и строят.
 
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balapan (Посетители) Сегодня, 12:00
Походу Куаныш Атшыбай коменты сам пишет и сам читает.
 
-3
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:43
Ádemi bolaıyn dep tur. Teńiz jaģasynyń qanshama shaqyrymy abattandyryldy, álide jasalyp jatyr. Keremet.
 
 

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