Экономический лицей и школу-гимназию №4 в Актау планируют объединить - родители школьников против

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По словам Гульмиры Калмуратовой, заместителя акима Актау, одной из главных проблем, которую сегодня пытается решить руководство города, - нехватка педагогических кадров в русскоязычных школах.В школе-гимназии №4 работают 17 учителей пенсионного возраста. Есть дефицит кадров и в экономическом лицее. Здесь работают по одному учителю биологии, химии и физики. И если кто-то из них уходит на курсы повышения квалификации или на больничный, уроки приходится отменять. Вторая проблема, по мнению заместителя акима, неравномерная наполняемость школ города.- Экономический лицей мог бы принимать до 1 500 детей, но из-за отсутствия здания принимает учащихся с седьмого класса. Сегодня здесь обучаются 200 детей на русском отделении. Аналогичная ситуация в школе №8, где при возможности обучать 1 200 детей учатся только 800 человек, но есть переполненные учебные заведения. К примеру, в школе №10 - 1 800 детей, часть из которых целыми классами сидит в школе №4 из-за того, что они не могут разместиться в своем здании. Между тем, в самой школе-гимназии №4 сегодня учатся 500 детей из возможных 1 200 детей. При такой наполняемости мы должны решать вопрос укомплектации школы. У педагогов школы-гимназии №4 и экономического лицея нет каких-то межличностных отношений. Дети из экономического лицея учатся в гимназии до шестого класса и приходят в лицей оттуда. Педагогические коллективы тоже готовы к слиянию. Дети перейдут полными классами, поэтому мы не видим никаких проблем, - сказала Гульмира Калмуратова.Родители учащихся экономического лицея считают, что слияние их учебного заведения с гимназией №4 поспособствует ликвидации одного из ведущих учебных заведений города.- Чиновники хотят перевести русскоязычное отделение вместе с нашими учителями и учениками, заполнив тем самым гимназию. Но нас возмущает то, что таким образом просто исчезнет экономический лицей, а гимназия №4 все равно не решит своих проблем, потому что акимат еще сам не понимает, как это будет работать, как будет строиться учебный процесс. К примеру, в гимназии дети сидят в классах, а учителя сами к ним приходят. Как будет решаться вопрос с кабинетами, куда мы придем 1 сентября, и как мы начнем учиться, никто нам сказать не может. Методика, которая применяется у нас в лицее, не применяется в других школах. Зачем за счет нас решать проблемы другой школы? А у кого дети в 11 классе учатся, как им быть? В любую школу переходить тяжело, а в 11 классе как мы будем готовиться и сдавать ЕНТ? Это слияние, как мы считаем, просто погубит лицей. Его просто распиливают пополам, разделяя русское и казахское отделения. Уровень школы-гимназии №4, к сожалению, проигрывает лицею. В лицее уникальная база, уникальная детская среда и методика преподавания. И совершенно разные материально-технические базы. Хотите создать что-то — создавайте! Но зачем портить то, что есть? - сетуют родители.Экономический лицей, по словам мам и пап учащихся, имеет математический уклон, а школа-гимназия №4 — гуманитарный. Переживают родители и за психологическую атмосферу в школе.- В школе №4 большой недобор детей после известных всем трагических событий, которые там произошли. Пошел отток детей, и многие из них перешли к нам. Когда они забирали документы, учителя им говорили: «Вы предатели». И как теперь им возвращаться назад в эту школу? Я мама девочки, которая перешла из 4-ой школы в лицей, и я ее целый год готовила к поступлению сюда, я не хочу обратно возвращать ребенка в ту атмосферу, которая там творится. Зачем нужна эта реорганизация, мы понять не можем, и почему мы узнали о ней не от руководства города в течение учебного года, ни от отдела образования, а из родительских чатов, летом, когда большинство родителей уже в отпусках? - говорят родители.Гульмира Калмуратова заверила, что после трагических событий в школе-гимназии №4 были уволены руководители учебного заведения. Вся учебная программа, по словам заместителя акима Актау, будет продолжена без изменений. Классы не будут расформировываться.- Чем большее количество детей будет в школах, тем лучше будет для педагогов. У нас есть три месяца, чтобы подготовиться. Раньше мы об этом не объявляли, поскольку был учебный процесс, экзамены. Пока окончательное решение еще не принято, все находится на стадии обсуждения. Нам задавали вопрос, почему нельзя выделить лицею здание новой школы в новых микрорайонах, но там тоже есть жители, которые ждут свою школу. А альтернатив у нас пока нет. В экономический лицей в этом году пришли порядка 120 детей, но мы смогли принять только 40 из них. Если бы лицей был переведен в школу-гимназию №4, мы бы смогли всех детей принять. Мы можем рассмотреть вопрос объединения лицея с другой, к примеру, 8-ой школой, но вы пойдете на это объединение? - сказала Гульмира Калмуратова.Родители задали вопрос о том, зачем делить экономический лицей на две части и переводить только русское отделение.- Заберите тогда с казахскими классами вместе. Я не хочу, чтобы русское и казахское отделения разделяли. Я хочу, чтобы мой ребенок учился с полным составом школы. Вы сами говорите о толерантности, пусть мой ребенок знает и русский, и казахский языки. Если половина детей отсеется, мы уже не будет соответствовать стандартам, предъявляемым к лицеям, - отметили родители.Гульмира Калмуратова отметила, что такой вариант слияния обсуждается в связи с тем, что проблема кадрового обеспечения остро стоит в русских школах. В школах с казахским языком обучения ее нет.- Педагоги казахского отделения хотят остаться в лицее и хотят добрать детей. Несколько предложений сейчас обсуждается, в том числе, чтобы открыть здесь классы с IT-уклоном, - сказала Гульмира Калмуратова.