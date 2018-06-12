Водителю в Актау грозит лишение прав за езду по «встречке»

- Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения.

В качестве наказания предусматривается лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.

В отношении автолюбителя, по информации ведомства, составлен протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК.- Материал будет направлен в Специализированный административный суд Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Напомним, видео опубликовано в разделе «Народные новости» 4 июня.