Водителю в Актау грозит лишение прав за езду по «встречке»

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В отношении автолюбителя, по информации ведомства, составлен протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК.
- Материал будет направлен в Специализированный административный суд Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Для справки. Часть 3 статьи 596 КоАП РК
Напомним, видео опубликовано в разделе «Народные новости» 4 июня.
- Материал будет направлен в Специализированный административный суд Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Для справки. Часть 3 статьи 596 КоАП РК
Напомним, видео опубликовано в разделе «Народные новости» 4 июня.
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