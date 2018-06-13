В Мангистау за три дня с неплательщиков штрафов взыскали более двух миллионов тенге

фото из архива Лада

Уведомления должникам, как сообщили в ведомстве, вручали по месту работы и жительства, а также посредством sms. К частным судебным исполнителям для принудительного взыскания направлено 608 постановлений.



На дорогах работал автомобиль Toyota Hiace, который распознавал транспортные средства должников. С его помощью взыскано 543 684 тенге.



- По месту работы неплательщиков административных штрафов направлено 317 уведомлений на 3 237 719 тенге, из них взыскано 776 815 тенге. Частным судебным исполнителям направлено 608 постановлений о принудительном взыскании на 5 728 843 тенге, из них исполнено 65 постановлений на общую сумму 744 880 тенге. При поквартирном обходе уведомлены 1293 неплательщика, исполнены 282 постановления. Направлено 2 173 sms-сообщений, - сообщил Суйин Курмантаев, исполняющий обязанности начальника отделения административной практики управления административной полиции ДВД Мангистауской области.



ОПМ проходило на территории Мангистауской области с 7 по 9 июня.