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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 238

В Мангистау за три дня с неплательщиков штрафов взыскали более двух миллионов тенге

За за время проведения ОПМ «Должник» неплательщикам направлено более трех тысяч уведомлений на общую сумму более восьми миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

фото из архива Лада
Уведомления должникам, как сообщили в ведомстве, вручали по месту работы и жительства, а также посредством sms. К частным судебным исполнителям для принудительного взыскания направлено 608 постановлений.

На дорогах работал автомобиль Toyota Hiace, который распознавал транспортные средства должников. С его помощью взыскано 543 684 тенге.

- По месту работы неплательщиков административных штрафов направлено 317 уведомлений на 3 237 719 тенге, из них взыскано 776 815 тенге. Частным судебным исполнителям направлено 608 постановлений о принудительном взыскании на 5 728 843 тенге, из них исполнено 65 постановлений на общую сумму 744 880 тенге. При поквартирном обходе уведомлены 1293 неплательщика, исполнены 282 постановления. Направлено 2 173 sms-сообщений, - сообщил Суйин Курмантаев, исполняющий обязанности начальника отделения административной практики управления административной полиции ДВД Мангистауской области.

ОПМ проходило на территории Мангистауской области с 7 по 9 июня.


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