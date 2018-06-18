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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:35

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В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний

Все мы привыкли думать, что пакет молока или упаковка сока – это один литр, пачка масла – 200 грамм, упаковка гречки – 1 килограмм, а банка пива – 0,5 литра. Когда потребители приходят в магазин за продуктами, именно этот вес они ожидают купить и редко смотрят на упаковку. Между тем - зря!

В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
Все мы привыкли думать, что пакет молока или упаковка сока – это один литр, пачка масла – 200 грамм, упаковка гречки – 1 килограмм, а банка пива – 0,5 литра. Когда потребители приходят в магазин за продуктами, именно этот вес они ожидают купить и редко смотрят на упаковку. Между тем - зря!

Кризис вносит свои коррективы, и производители изобретают все новые методы скрытого роста цен. Если пристально взглянуть на вышеперечисленные, да и многие другие товары на прилавках отечественного супермаркета, то мы обнаружим, что, например, молоко и сок продаются по той же цене, но уже не за литр, а за 950, 900, а иногда и вовсе 870 мл. крупы «похудели» в среднем на 150 г, а пенное весит 0,45. Это явление называют сложным и говорящим само за себя словом – «даунсайзинг». Не пугая потребителя повышением цены, производители уменьшают объем товара. Причем форма упаковки и даже ее размеры зачастую остаются прежними.

В то время, пока потребитель остается в счастливом неведении, производители могут существенно заработать с помощью данной технологии:

Молочная отрасль: в 2017 году, по данным http://www.energyprom.kz, в Казахстане произведено 804 млн. литров молока. В случае использования технологии даунсайзинга, средний «недолив» в отрасли может составить 10% от общего объема, что эквивалентно 80 400 000 литрам молока. Розлив данного объема в упаковки по 0,9 литра составляет 89 333 333 упаковки по средней цене 200 тенге за единицу объемом 0,9 литра. Таким образом, использование технологии даунсайзинга может принести 17 866 666 600 тенге в год.

В 2017 году, по данным http://www.energyprom.kz, в Казахстане произведено 517,4 млн. литров пива. По аналогии с предыдущими расчетами, использование технологии даунсайзинга в пивной отрасли может принести 206 959 999 999 тенге при средней цене 180 тенге за банку/бутылку пива объемом 0,45 литра. Если говорить о производительности круп, которых, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, было произведено в нашей стране 70 535 000 кг., даунсайзинг может принести 2 645 062 500 тенге при средней цене 300 тенге за упаковку 800 грамм.

Сравнительная таблица некоторых казахстанских производителей по 4 категориям продуктов с указанием объема:

В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний


В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний


Следует отметить, что не все отечественные производители используют технологию даунсайзинга, а потребителю следует внимательно изучать не только состав, но и объем товаров.

Между тем, один из вариантов решения данной проблемы – обязать производителей рядом со стоимостью упаковки указывать цену за килограмм или литр.

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В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
В Казахстане даунсайзинг стал способом заработка компаний
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