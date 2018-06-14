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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:27

Просмотров: 944

На чем сэкономили бюджетные деньги в Актау

На что потратили бюджетные деньги и на чём сэкономили, рассказала Жанат Туркменбаева, руководитель городского отдела экономики и бюджетного планирования.

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Жанат Туркменбаева рассказала, что в ходе проведения уточнения бюджета в мае в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог образовалась экономия по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на работах по установке дорожных неровностей в размере шести миллионов тенге.

На чем сэкономили бюджетные деньги в Актау


- К примеру, по тендеру было заявлено 16 миллионов тенге, победитель установил цену в 10 миллионов тенге. Данная сумма была перенаправлена на другие расходы, а именно на расходы по содержанию отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог и на погашение кредиторской задолженности по проектным работам, выполненным в 2017 году, - рассказала Жанат Туркменбаева.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, по словам Жанат Туркменбаевой, сумма экономии составила 323 миллиона 500 тысяч тенге.

Данная сумма экономии образовалась по следующим видам работ:

- Изготовление контейнеров для твердых бытовых отходов - 4 миллиона тенге;
- Захоронение безродных и текущее содержание мест захоронения - 7,9 миллиона тенге;
- Озеленении города - 179,7 миллиона тенге;
- Благоустройство города - более 64 миллиона тенге;
- Ремонте внутримикрорайонных дорог - 1,4 миллиона тенге;
- Оформлении города к государственным праздникам - 60,9 миллиона тенге;
- инженерно-консультационные услуги (содержание отдела) - 5,6 миллиона тенге.

В городском отделе экономики и бюджетного планирования отметили, что городской бюджет на 2018 год утвержден по доходам в размере: 21 миллиард 370 миллионов тенге, по расходам: 21 миллиард 374 миллионов тенге (с учетом бюджетных кредитов).

В мае текущего года проведено уточнение местного бюджета. В результате, доходная часть городского бюджета определена в размере: 30 миллиардов 19,6 миллиона тенге, расходная часть: 33 миллиарда 684,4 миллиона тенге (с учетом бюджетных кредитов).

Бюджетные кредиты выделены в общей сумме 3 миллиарда 179,2 миллиона тенге, из них 3 миллиарда 175,6 миллиона тенге - на строительство многоквартирных жилых домов третьей очереди в 33 микрорайоне «Акку» и 3,6 миллиона тенге - на реализацию мер социальной поддержки специалистов села Умирзак.

В конце 2017 года произошло сокращение расходов городского бюджета в сумме около 800 миллионов тенге. Сокращены расходы по следующим программам:
- отдел занятости и социальных программ - 8,8 миллиона тенге;
- отдел культуры и развития языков - 1,8 миллиона тенге;
- отдел образования - 207,7 миллиона тенге;
- отдел физической культуры и спорта - 5,1 миллиона тенге;
- отдел строительства - 190,5 миллиона тенге;
- отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог - 357,4 миллиона тенге;
- отдел жилищно-коммунального хозяйства - 7,2 миллиона тенге.

- В связи с этим, при уточнении местного бюджета на 2018 год наряду с расходами текущего года, были выделены средства и на погашение кредиторской задолженности в полном объеме, - сказала Жанат Туркменбаева.


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Комментарии ( 5 )

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  • Toryn
 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:12
Цитата: Тина
на чем, на чем?
На людях как всегда!


Что то не озвучили сколько откатов положили в карман.. popa

Хочу за муж!..Челюсть подними...
 
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  • Mama_Chempionki
  • babnik
  • Жанар
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 09:14
При этом ремонт дороги в 12 мкр осуществили с применением инновационных технологий с использованием нанокрошки камня ракушечника...
 
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  • babnik
 Nureke (Посетители) Сегодня, 08:56
зря сэкономили на озеленении и ремонте внутримикрорайонных дорог! Это же самые актуальные вопросы
 
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  • babnik
 Тина (Посетители) Сегодня, 08:55
на чем, на чем?
На людях как всегда!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 06:57
Озеленение города, ремонт внутримикрорайоных Дорог.... Нет не слышал burumburum

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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