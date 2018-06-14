На чем сэкономили бюджетные деньги в Актау

Жанат Туркменбаева рассказала, что в ходе проведения уточнения бюджета в мае в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог образовалась экономия по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на работах по установке дорожных неровностей в размере шести миллионов тенге.- К примеру, по тендеру было заявлено 16 миллионов тенге, победитель установил цену в 10 миллионов тенге. Данная сумма была перенаправлена на другие расходы, а именно на расходы по содержанию отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог и на погашение кредиторской задолженности по проектным работам, выполненным в 2017 году, - рассказала Жанат Туркменбаева.В отделе жилищно-коммунального хозяйства, по словам Жанат Туркменбаевой, сумма экономии составила 323 миллиона 500 тысяч тенге.Данная сумма экономии образовалась по следующим видам работ:- Изготовление контейнеров для твердых бытовых отходов - 4 миллиона тенге;- Захоронение безродных и текущее содержание мест захоронения - 7,9 миллиона тенге;- Озеленении города - 179,7 миллиона тенге;- Благоустройство города - более 64 миллиона тенге;- Ремонте внутримикрорайонных дорог - 1,4 миллиона тенге;- Оформлении города к государственным праздникам - 60,9 миллиона тенге;- инженерно-консультационные услуги (содержание отдела) - 5,6 миллиона тенге.В городском отделе экономики и бюджетного планирования отметили, что городской бюджет на 2018 год утвержден по доходам в размере: 21 миллиард 370 миллионов тенге, по расходам: 21 миллиард 374 миллионов тенге (с учетом бюджетных кредитов).В мае текущего года проведено уточнение местного бюджета. В результате, доходная часть городского бюджета определена в размере: 30 миллиардов 19,6 миллиона тенге, расходная часть: 33 миллиарда 684,4 миллиона тенге (с учетом бюджетных кредитов).Бюджетные кредиты выделены в общей сумме 3 миллиарда 179,2 миллиона тенге, из них 3 миллиарда 175,6 миллиона тенге - на строительство многоквартирных жилых домов третьей очереди в 33 микрорайоне «Акку» и 3,6 миллиона тенге - на реализацию мер социальной поддержки специалистов села Умирзак.В конце 2017 года произошло сокращение расходов городского бюджета в сумме около 800 миллионов тенге. Сокращены расходы по следующим программам:- отдел занятости и социальных программ - 8,8 миллиона тенге;- отдел культуры и развития языков - 1,8 миллиона тенге;- отдел образования - 207,7 миллиона тенге;- отдел физической культуры и спорта - 5,1 миллиона тенге;- отдел строительства - 190,5 миллиона тенге;- отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог - 357,4 миллиона тенге;- отдел жилищно-коммунального хозяйства - 7,2 миллиона тенге.- В связи с этим, при уточнении местного бюджета на 2018 год наряду с расходами текущего года, были выделены средства и на погашение кредиторской задолженности в полном объеме, - сказала Жанат Туркменбаева.