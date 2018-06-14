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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:18

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Талгатбек Бапиев: В Мангистауской области больные диабетом обеспечены инсулином

В Мангистау инсулин в настоящее время имеется в достаточном количестве. Об этом проинформировал Талгатбек Бапиев, руководитель областного управления здравоохранения области.

_фото с сайта svoi-detki.ru
В Мангистау инсулином обеспечены 3 152 больных сахарным диабетом, состоящих на диспансерном учете и принимающих данный препарат. Всего для нуждающихся в препарате приобретено 13 видов инсулина.

- Приобретен инсулин разного действия на сумму порядка 26 млн. тенге. На данный момент инсулин имеется в достаточном количестве. Кроме того, лекарственными препаратами пролечено 18 740 больных сахарным диабетом, не нуждающихся в инсулине. Лекарства для такой категории больных приобретены на сумму 49 млн. 321 тыс. тенге, - прокомментировал Талгатбек Бапиев.

Что такое инсулин?
Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Он отвечает за поддержание и регулирование углеводного обмена. То есть этот гормон оказывает сложнейшее многогранное действие на все ткани организма, во многом за счет его активизирующего действия на многие ферменты. Одна из основных и самых известных функций этого гормона – регулировка уровня глюкозы в крови. Она требуется организму постоянно, ведь относится к питательным веществам, которые нужны для роста и развития клеток. Инсулин расщепляет ее до более простого вещества, способствуя его всасыванию в кровь. Если поджелудочная вырабатывает его в недостаточном количестве, глюкоза не питает клетки, а накапливается в крови. Это чревато повышением уровня сахара в крови (гипергликемией), что влечет за собой серьезные последствия.

Профилактика сахарного диабета
У семидесяти процентов людей, имеющих предрасположенность к этому недугу, может развиться диабет второго типа. Однако, предпринимая определенные шаги, этого избежать вполне возможно.
Для этого необходимо:
- Отказаться от рафинированных углеводов и сахара;
- Заниматься спортом на регулярной основе;
- Сделать воду основным источником поступающей жидкости;
- Привести вес в оптимальную норму;
- Оказаться от курения;
- Попробовать низкоуглеводное диетическое питание;
- Питаться малыми порциями;
- Перейти от сидячего к активному образу жизни;
- Употреблять богатую клетчаткой пищу;
- Не допускать дефицита витамина D;
- Минимизировать количество пищи, прошедшей термическую обработку;
- Пить чай и кофе;
- Включить в рацион куркумин и берберин.

Полностью исключить риск, если предрасположенность к сахарному диабету существует, нельзя, говорят специалисты, однако контролировать факторы, которые способны привести к развитию этого недуга, можно. Если проанализировать свой распорядок дня, вредные привычки, питание, физическую активность, внести в уже привычный образ жизни изменения, то предотвратить развитие болезни вполне возможно. Главное, приложить максимум усилий, так как от этого зависит сохранность здоровья.


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